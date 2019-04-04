Justin Bieber'dan 1 Nisan şakası için özür

1 Nisan'da yaptığı 'Eşim hamile' şakasıyla tepki toplayan Justin Bieber, özür mesajı geldi.

Bir şakacı olduğunu açıklayan Kanadalı şarkıcı tepki çekince konu hakkında sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

Bieber şu ifadeleri kullandı: "Çocuğu olmayanlara duyarsız kalmayı amaçlamadım. Tanıdığım birçok insan ailesini şaşkına çevirmek için böyle şakalar yapıyor. İncittiğim herkesten özür dilerim. Kimseyi üzmek istemem."

Bieber, 2018 yıl sonunda Hailey Baldwin ile evlenmiş ve ardından genç model sosyal medyada sosyadını 'Bieber' olarak değiştirmişti.

