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  4. Justin Bieber İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaşınca sosyal medyanın diline düştü

Justin Bieber İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaşınca sosyal medyanın diline düştü

12.10.2023 15:26 | Son Güncelleme:
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Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların ardından sessizliğini bozdu. Bieber İsrail'e dua isterken yaptığı hatayla sosyal medyanın diline düştü.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken bölgedeki gerilim gittikçe artıyor. Hayatını kaybeden Filistinli ve İsraillilerin sayısı artarken bölgeden gelen görüntüler de kan donduruyor.

Bu süreçte dünyaca ünlü isimler de hangi tarafa yakınsa ona dair paylaşımlarda bulunuyor. Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber, İsrail'e destek verenlerden oldu.

Justin Bieber, İsrail için dua çağrısında bulunurken bombalanan Gazze’nin fotoğrafını paylaşması sosyal medyanın diline düştü.

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Justin Bieber, gelen tepkilerin ardından yaptığı hatayı fark ettikten sonra fotoğrafı silip yeni bir paylaşımda bulundu.

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