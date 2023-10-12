Justin Bieber İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaşınca sosyal medyanın diline düştü

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken bölgedeki gerilim gittikçe artıyor. Hayatını kaybeden Filistinli ve İsraillilerin sayısı artarken bölgeden gelen görüntüler de kan donduruyor.

Bu süreçte dünyaca ünlü isimler de hangi tarafa yakınsa ona dair paylaşımlarda bulunuyor. Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber, İsrail'e destek verenlerden oldu.

Justin Bieber, İsrail için dua çağrısında bulunurken bombalanan Gazze’nin fotoğrafını paylaşması sosyal medyanın diline düştü.

Justin Bieber, gelen tepkilerin ardından yaptığı hatayı fark ettikten sonra fotoğrafı silip yeni bir paylaşımda bulundu.



