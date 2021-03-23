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Justin Bieber ve Hailey Baldwin tatilde!

23.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber ve Hailey Baldwin baş başa romantik bir tatile çıktı. Hailey Baldwin bikini tercihiyle plajın gözdesi oldu.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin tatilde!

İki yıl önce sürpriz bir şekilde hayatlarını birleştiren Justin Bieber ve Hailey Baldwin, hem koronavirüs pandemisinin stresinden hem de yoğun iş temposundan biraz uzaklaşıp birlikte tatile çıktı.

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Çift, bu kez dinlenmek, denizin ve güneşin tadını çıkarmak izin Turks and Caicos Adaları'ne seçti.
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27 yaşındak Bieber ile 24 yaşındaki Baldwin önceki gün de kumsalda yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.
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Hailey Baldwin Bieber ile Justin Bieber'ın keyifli halleri, uzaktan çekilen fotoğraflarda bile göze çarptı. Rengarenk bir bikini giyen Baldwin ile lacivert bir mayo giyen Bieber, kumsalda uzun uzun sohbet edip bir yandan da yürüyüş yaptı.
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Hailey Baldwin ile Justin Bieber, yürüyüş sırasında durmadan kahkahalar attı.
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Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin Justin Bieber
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