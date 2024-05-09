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K-pop yıldızı Hyuna, zayıf kalabilmek için günde sadece bir parça suşi yiyor! Olay itiraf

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.05.2024 09:41
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K-pop yıldızı Hyuna, zayıf kalabilmek için günde sadece bir parça suşi yiyerek hayatta kaldığını açıkladı. Huyuna sağlıksız hale geldiğini ve bayılma sorunu yaşadığını da söyledi.

K-pop yıldızı Hyuna, zayıf kalabilmek için günde sadece bir parça suşi yiyor! Olay itiraf

Güney Koreli pop yıldızı Hyuna, yeni bir röportajda uzun yıllar boyunca yaşadığı yeme bozukluğu hakkında konuştu.

Müzik sahnesine çıktığında henüz 15 yaşında olan K-pop yıldızı, kilosunu 40 kg'a indirebilmek için günde sadece bir parça suşi yediğini itiraf etti. Yıldız "Kilom ne zaman çok düşse, bu durumu tetikliyordu. Sadece bir parça kimbapla hayatta kaldıktan sonra bayılıyordum. Bir ay içinde 12 kez bayıldım" dedi.

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Hyuna "O zamanlar, planlanan tüm aktiviteleri zorlarken tek bir parça kimbapla hayatta kalırdım. Ve bu beni mahvetti. 26 yaşıma geldiğimde çok sağlıksızdım' diye açıkladı.

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31 yaşındaki oyuncu, gıda eksikliğinin periferik nevrit hastalığına yakalanmasına neden olduğunu itiraf etti.

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Hyuna "Eskiden çok az yerdim. Yemek yemeden bir hafta geçirdiğim zamanlar oldu" diyerek duyanları şoke etti.


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