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K-pop yıldızı Seungri’ye fuhuş ve kumar davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:25 | Son Güncelleme

K-pop yıldızı Seungri’ye fuhuş ve kumar suçlamasıyla dava açıldı. Soruşturması sonrası kadınların bilgisi ve rızası dışında kendilerine ait cinsel içerikli videoları paylaşıldığını da ortaya çıkardı.

K-pop yıldızı Seungri’ye fuhuş ve kumar davası

Güney Koreli yıldız Seungri'nin de aralarında olduğu bir grup kadınların gece kulüplerinde ilaçla uyuşturulup fuhuşa zorlanma suçlamasıyla karşı karşıya. Gelişmelerin ardından Seungri, fuhuş organize etmek ve kumar bağımlılığından dava edildi.

Soruşturma esnasında polis, kadınların bilgisi ve rızası dışında kendilerine ait cinsel içerikli videoların paylaşıldığı bir online chat grubunu da açığa çıkardı. Çok sayıda ünlü K-pop starı yetkililer tarafından grubun üyesi olarak adlandırıldı.

Gerçek adı Lee Seungh-hyun olan 29 yaşındaki şarkıcı, 2019’da aleyhindeki iddialar üzerine Big Bang grubundan ayrılmıştı.

Seungri o dönem bir açıklamada şöyle demişti: "Bu noktada eğlence sektöründen emekli olmak benim için daha iyi olacak. Devam eden soruşturmaya gelince, tüm iddiaları açıklığa kavuşturmak için soruşturmaya dahil olacağım."

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K-pop yıldızı Seungri, Seungri,

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