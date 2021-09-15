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Kaan Tangöze'nin oğlu Hakan 11 yaşına bastı!

15.09.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Seçkin Piriler ile 'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze'nin oğulları Hakan 11. yaşına girdi. Ünlü şarkıcı, oğlu için düzenlenen doğum günü partisine katılamadı.

Kaan Tangöze'nin oğlu Hakan 11 yaşına bastı!

6 yıllık evliliklerini 2016'da bitiren Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze'nin oğlu Hakan 11. yaşına girdi. Piriler, oğlunun arkadaşlarının katıldığı bir doğum günü partisi organize etti. Keyifli anlarını Instagram hesabından da yayınlayan eski manken, paylaşımına "Hakan 11 yaşında. Bizi yalnız bırakmayan misafirlerimize çok teşekkür ederiz." mesajını yazdı.

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Kaan Tangöze, konser maratonu nedeniyle oğlunun yaş günü partisine katılamadı. Tangöze ile Piriler'in Volkan adında bir çocuğu daha bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kaan Tangöze Seçkin Piriler
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