Kaan Tangöze'nin oğlu Hakan 11 yaşına bastı!

6 yıllık evliliklerini 2016'da bitiren Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze'nin oğlu Hakan 11. yaşına girdi. Piriler, oğlunun arkadaşlarının katıldığı bir doğum günü partisi organize etti. Keyifli anlarını Instagram hesabından da yayınlayan eski manken, paylaşımına "Hakan 11 yaşında. Bizi yalnız bırakmayan misafirlerimize çok teşekkür ederiz." mesajını yazdı.

Kaan Tangöze, konser maratonu nedeniyle oğlunun yaş günü partisine katılamadı. Tangöze ile Piriler'in Volkan adında bir çocuğu daha bulunuyor.



