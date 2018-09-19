MAGAZİN

Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural hamile!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2018 09:17 | Son Güncelleme

Son dönemde magazincilere sert çıkmasıyla gündeme gelen Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural dört aylık hamile...

Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural hamile!

İki yıl önce Seçkin Piriler'den boşanan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin,sevgilisi Kıvılcım Ural, 4 aylık hamile!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, üçüncü kez baba olacak Kaan Tangöze, doğumdan önce, Kıvılcım Ural’la dünyaevine girecek. Kız bebek bekleyen çift, müjdeli haberi aile yakınları ve arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı.

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'KARDEŞİNİZ OLACAK'

Tangöze, manken Seçkin Piriler'den olan iki çocuğu Hakan ve Volkan’ı, “Kardeşiniz olacak” diyerek bilgilendirdi.

Piriler’in, haberi duyunca moralinin bozulduğu iddia edildi.

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