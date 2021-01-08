Kaan Urgancıoğlu karlar üzerinde şov yaptı

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Zeynep Oymak ile birlikte Erzurum Palandöken'deki Sway Hotels'de karın tadını çıkardı.

Sevgilisi Zeynep Oymak'ın kayak takımlarını giymesine yardımcı olduktan sonra soluğu pistte alan Kaan Urgancıoğlu, zaman zaman dengesini kaybedip düştü. Snowboard ile beyaz örtü üzerinde şov yapan Urgancıoğlu, sergilediği artistik figürlerle heyecan dolu saatler geçirirken, sevgilisi Zeynep Oymak ise oyuncuya dikkatli olması konusunda telkinlerde bulunarak tedbiri elden bırakmadı.





