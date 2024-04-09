Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'li Yargı final yapıyor! Tarih belli oldu

Konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan ve birçok ödül alan Yargı dizisi final yapıyor.

Başta iki sezon olarak planlanan Yargı dizisi seyirciden gelen büyük ilgi üzerine üçüncü sezonu da çekilmişti. Herhangi bir değişiklik olmazsa Yargı için final tarihi belli oldu.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Gazetesi Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yargı dizisi 95. bölümde yani mayısın son haftası ekrana veda edecek.

Fenomen dizinin “İntikam hırsıyla döşenmiş bu yolun sonu nereye varacak?” önsözlü yeni bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nu bir kez daha buluşturan dizinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme almıştı.