MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'li Yargı final yapıyor! Tarih belli oldu

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'li Yargı final yapıyor! Tarih belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.04.2024 15:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların en çok konuşulan ve en çok ödül alan dizilerinin başında gelen Yargı dizisi final yapıyor. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde yer aldığı dizinin final tarihi belli oldu.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'li Yargı final yapıyor! Tarih belli oldu

Konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan ve birçok ödül alan Yargı dizisi final yapıyor.

Başta iki sezon olarak planlanan Yargı dizisi seyirciden gelen büyük ilgi üzerine üçüncü sezonu da çekilmişti. Herhangi bir değişiklik olmazsa Yargı için final tarihi belli oldu.

yargı 2

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Gazetesi Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yargı dizisi 95. bölümde yani mayısın son haftası ekrana veda edecek.

yargı 3

Fenomen dizinin “İntikam hırsıyla döşenmiş bu yolun sonu nereye varacak?” önsözlü yeni bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nu bir kez daha buluşturan dizinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme almıştı.

Yaş farkı çok konuşulmuştu! Dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktı Yaş farkı çok konuşulmuştu! Dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

 Günlük kombinlerinizin favorisi olacak! Adidas indirimini kaçırmayın

Günlük kombinlerinizin favorisi olacak! Adidas indirimini kaçırmayın

 Şimdi alın, kışa yatırım yapın! Columbia kalitesiyle tanışma zamanı

Şimdi alın, kışa yatırım yapın! Columbia kalitesiyle tanışma zamanı

 Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

 Temizliğin hızlı ve pratik yardımcısı! Black+Decker el süpürgesi indirimde

Temizliğin hızlı ve pratik yardımcısı! Black+Decker el süpürgesi indirimde

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkeğin görevlerini tek tek saydı! Gündem olduErkeğin görevlerini tek tek saydı! Gündem oldu
Yaş farkı çok konuşulmuştu! Dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktıYaş farkı çok konuşulmuştu! Dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktı
Günlerdir yoğun bakımdaydı! 'Hayati tehlikesi...' Günlerdir yoğun bakımdaydı! 'Hayati tehlikesi...'
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi Oyuncu ele
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, PFDK'ya o maddeden sevk edildi! "3 puan silme cezası"

Fenerbahçe, PFDK'ya o maddeden sevk edildi! "3 puan silme cezası"

Mert Armağan'dan 'İsrail' kararı sonrası olay sözler!

Mert Armağan'dan 'İsrail' kararı sonrası olay sözler!

F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'

F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'

Yaş farkı çok konuşulmuştu! Dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktı

Yaş farkı çok konuşulmuştu! Dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktı

Metroda iğrenç olay! 'Hastayım' diyerek özür diledi

Metroda iğrenç olay! 'Hastayım' diyerek özür diledi

Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay iddia! "F.Bahçe'nin yeni başkanı Acun Ilıcalı olacak"

Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay iddia! "F.Bahçe'nin yeni başkanı Acun Ilıcalı olacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.