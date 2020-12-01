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Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı iddia edilen Hadise'den yeni pozlar

01.12.2020 16:52 | Son Güncelleme:
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Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı iddia edilen Hadise'den yeni pozlar

Bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddia edilen şarkıcı Hadise, siyah-beyaz çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Hadise, gönderilerine, "Merhaba aralık" notunu düştü.

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlerini ayırdı. Yıldırım ile ilişkisine son verdiği de öne sürülen Hadise, yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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Siyah-beyaz çekilen iddialı karelerini paylaşan şarkıcı, gönderilerine, "Merhaba aralık" notunu düştü. 35 yaşındaki Hadise'nin paylaşımlarına takipçileri tarafından beğeni yağdı.

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Ünlü şarkıcının gönderisini yorumlara kapattığı da dikkatlerden kaçmadı.

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Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinin geçtiğimiz haftalarda da sona erdiği öne sürülmüştü.

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