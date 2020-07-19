Kaan Yıldırım'dan Netflix Türkiye yorumu: 'Kadınlara işkence eden...'

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Netflix'in Türkiye'deki çekimlerini durdurma kararı aldı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Son günlerde özellikle dizilerdeki eşcinsel karakterler nedeniyle RTÜK ve Netflix arasındaki restleşme sürüyor. Cüneyt Özdemir’in ardından Fatih Altaylı da konu hakkında bir yazısında “Netflix’in bir Türk yapım şirketine ısmarladığı bir işin, RTÜK’ün müdahalesi sonucu iptal edildiğini belirtmişti.

Bu iddialar sonrası Netflix'in Türkiye'den çekileceği konusu gündem oldu.

Son dönemlerde Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım bu konuda bir paylaşım yaptı. Yakışıklı oyuncu Netflix'e yapılan müdahaleyle ilgili şunları söyledi:

"İçerik yasaklamak bir çare değildir. Lakin izlediğimiz içerikten etkilenip bunu taklit edebileceğimiz düşünülüyorsa ulusal televizyonda senelerdir izlediğimiz, kadınlara işkence eden birbirlerini kurşunlara dizen "adamları" taklit etmemizde bir sorun yok mu yani?"