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Kaan Yıldırım'dan şaşırtan hamle! Anne babasını Hadise için mi sildi!?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 10:16 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Yıldırım, dün Instagram hesabından anne ve babasını sildi. Oyuncunun bu hareketi kafalarda soru işareti bıraktı.

Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın bir süredir aşk yaşıyor. İkili, konu hakkında açıklama yapmasa da paylaşımlarıyla sürekli dedikoduları alevlendiriyor.

Hadise'nin geçtiğimiz haftalarda beyaz bir köpekle verdiği poz, aşkını deşifre etti. Şarkıcının fotoğrafındaki köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu öğrenildi.

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Çıkan haberler karşısında çift, suskunluğunu korurken, ünlü şarkıcı yakayı bir kez daha ele verdi! Hadise'nin internet üzerinden katıldığı bir programda sevgilisi Kaan Yıldırım’ın evinde karantinada olduğu ortaya çıktı.

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ANNESİYLE BABASINI SİLDİ!

İkili hakkındaki çıkan aşk haberleri günden güne artarkan Kaan Yıldırım'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Kaan Yıldırım annesi ve babasını Instagram hesabından sildi. Oyuncu, annesi Seyhan Yıldırım'ı ve babası Hakan Yıldırım'ı takip etmeyi bıraktı.

Yıldırım'ın bu hareketi kafaları karıştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise, kaan yıldırım, instagram,

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