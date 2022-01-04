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Kaan Yıldırım Hadise'den sonra yeni aşkını buldu! Tuğçe Açıkgöz iddiası

04.01.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ile ayrıldıktan sonra kendi köşesine çekilen ve işleriyle uğraşan oyuncu Kaan Yıldırım yeni bir aşka yelken açtı. İddialara göre Hadise oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aşk yaşıyor. Bu dedikodular sonrası sosyal medyada "Adım Açıkgöz seviyor" yorumları yapıldı.

Kaan Yıldırım Hadise'den sonra yeni aşkını buldu! Tuğçe Açıkgöz iddiası

Hadise ile ayrıldıktan sonra kendini işlerine veren Kaan Yıldırım aşk orucunu bozdu.
Kaan Yıldırım kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aşk yaşıyor. Bilan Özcan'ın iddiasına göre Tuğçe Açıkgöz, Kaan gibi oyuncu. İkili 2 aydır birlikte ve aşklarını sadece en yakınları biliyor.

Kaan Yıldırım, Tuğçe Açıkgöz’ün aile dostunun kuzeni.

Ekran Alıntısı

SOYADI BENZERLİĞİ

Tuğçe’nin, Hadise ile soyadının aynı olması da sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada soyadı benzerliğini görenler "Adım Açıkgöz seviyor" yorumları yaptı.

ML

Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım
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