Kaan Yıldırım James Bond partisine katıldı!

Kaan Yıldırım çok önemli bir davette ülkemizi temsil etti. İsviçreli saat üreticisi, James Bond’un 60. yılını kutlamak için Daniel Craig’in katılımıyla Londra’da büyüleyici bir davete ev sahipliği yaptı.

Geceye dünyanın farklı ülkelerinden tanınmış simaların yanı sıra Türkiye’den de ünlü oyuncu Kaan Yıldırım katıldı.



James Bond serisine olan ilgisiyle de bilinen oyuncu kameraların karşısına geçti. Ian Fleming romanlarını konu alan ve EON Productions tarafından çekilen 25 James Bond filmi, global sinema tarihinin temelini oluşturuyor.





