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  4. Kabil üniversitesi proseförü canlı yayında diplomasını yırttı! “Annem ve kız kardeşim okuyamazsa...”

Kabil üniversitesi proseförü canlı yayında diplomasını yırttı! “Annem ve kız kardeşim okuyamazsa...”

28.12.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’da Taliban yönetiminin kadınların üniversite eğitimi almasını yasaklaması Kabil Üniversitesi’ndeki bir profesör tarafından protesto edildi. Katıldığı canlı yayında profesör sesi titreyerek tüm ülkenin gözü önünde diplomalarını yırttı. Proseförün tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Kabil Üniversitesi’nden bir proseföre Taliban yönetiminin kadınlara üniversite eğitimi yasağı getirmesini canlı yayında eleştirdi. Profesör artık diplomalarına ihtiyacı olmadığını ve Afganistan’ın eğitim yeri olmadığını sesi titreyerek belirtirken karara diplomalarını yırtarak tepki gösterdi. Profesör, bir televizyon sunucusuna yaptığı açıklamada, "Eğer ablam ve annem okuyamıyorsa, o zaman bu eğitimi kabul etmem" dedi. Profesörün diplomalarını tek tek televizyonda yırttığı video sosyal medyada gündem yarattı.

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Afganistan Yeniden Yerleşim Bakanı ve Mülteciler Bakanı'nın eski politika danışmanı Shabnam Nasimi videoyu Twitter'da paylaştı. Gönderiye Nasimi, "Afganistan'da canlı yayında Kabil'de bir üniversite profesörünün diplomalarını mahvettiği şaşırtıcı sahneler" notunu ekledi.

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Nasimi, profesörden alıntı yaparken, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok çünkü bu ülke eğitim yeri değil. Ablam ve annem okuyamıyorsa, o zaman bu eğitimi kabul etmem” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Profesör Kabil Taliban

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