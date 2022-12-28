Kabil üniversitesi proseförü canlı yayında diplomasını yırttı! “Annem ve kız kardeşim okuyamazsa...”

Kabil Üniversitesi’nden bir proseföre Taliban yönetiminin kadınlara üniversite eğitimi yasağı getirmesini canlı yayında eleştirdi. Profesör artık diplomalarına ihtiyacı olmadığını ve Afganistan’ın eğitim yeri olmadığını sesi titreyerek belirtirken karara diplomalarını yırtarak tepki gösterdi. Profesör, bir televizyon sunucusuna yaptığı açıklamada, "Eğer ablam ve annem okuyamıyorsa, o zaman bu eğitimi kabul etmem" dedi. Profesörün diplomalarını tek tek televizyonda yırttığı video sosyal medyada gündem yarattı.

ESKİ DANIŞMANDAN DESTEK GELDİ

Afganistan Yeniden Yerleşim Bakanı ve Mülteciler Bakanı'nın eski politika danışmanı Shabnam Nasimi videoyu Twitter'da paylaştı. Gönderiye Nasimi, "Afganistan'da canlı yayında Kabil'de bir üniversite profesörünün diplomalarını mahvettiği şaşırtıcı sahneler" notunu ekledi.

Nasimi, profesörden alıntı yaparken, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok çünkü bu ülke eğitim yeri değil. Ablam ve annem okuyamıyorsa, o zaman bu eğitimi kabul etmem” ifadelerini kullandı.