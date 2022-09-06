İdam cezasına mahkum edilen kadın kendisinden önce asılanları görünce kalp krizi geçirip öldü! Cesedini infaz ettiler

İran’da yaşayan Zahra Esmaili isimli bir kadın, iki çocuğunun ve kendisinin kocasının zulmüne maruz kaldığını itiraf etti. Kocasının çocuklarını taciz ettiğini iddia eden anne, 16 Temmuz 2017 tarihinde eşini vurarak öldürdü. O sırada odalarında uyudukları iddia edilen çocukları, suç ortağı olarak tutuklandı, kızı beş yıl hapis cezasına çarptırıldı ve oğlu aklanıp serbest bırakıldı. Esmaili ise kocasını öldürme suçundan idam cezasına mahkum edildi.

CESEDİNİ İNFAZ ETTİLER

Esmaili’nin avukatı Omid Moradi The Mirror’da yer alan habere göre kadının idam sırasını beklediği sırada kalp krizi geçirip öldüğünü söyledi. Kendisinden önceki 16 kişinin idamını canlı canlı izleyen kadın sıranın kendisine geldiğini gördüğünde ise daha fazla dayanamadı. Esmaili’nin kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybetmesi üzerine yetkililer idam cezasını yerine getirmek için bu kez de kadının cansız bedenini asmaya karar verdiler.



