Kabusa dönen tatil... Turistler yılbaşı partisi için Rusya'ya gittiler, orduya alındılar!

Hindistan'da bir yayın kuruluşu olan NDTV'de yer alan habere göre, 7 Hintli turist yılbaşı tatili için Rusya'ya ziyarete gitti. Seyahat acentesi tarafından kandırılan turist kafilesi şu an Rus ordusuna alındı. Kabusa dönen yılbaşı tatilinin detayları şaşkına çeviriyor...

ASKERE ALINDILAR, HER AN CEPHEYE GİDEBİLİRLER...

Hintli kafile internette yayınladıkları bir videoda ilginç bir itirafta bulundular. Videoda seyahat acentesinin verdiği belgeleri imzaladıklarını söyleden turist kafilesi kendilerini askeriye buldu.

Turist kafilesinin imzaladıkları belgelerin, Vladimir Putin için savaşmaya yemin ettikleri anlamına geldiği söylendi. Reddetmenin 10 yıl hapis cezasıyla sonuçlanabileceği söylendiği için kafileye hiç seçenek kalmadı. 23 yaşındaki Sudhir isimli bir turist kameraya konuştu ve "Ukrayna'ya karşı savaşta savaşmak zorunda kaldıklarını" vurguladı.

Turist kafilesine 15 günlük askeri eğitim verildi ve "her an cepheye katılmak üzere gönderilebilecekleri" ifade edildi ve bir savaş bölgesine yerleştirildiler.

HİNDİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI OLAYA EL ATTI

Hindistan Dışişleri Bakanlığı (MEA) kabusa dönen olayı dikkate aldı ve vatandaşları geri alma çabalarını artırdıklarını söyledi. Rus yetkililerle temasa geçtiklerini doğruladılar. Moskova'daki Hindistan büyükelçiliğinin durumu izlediği ve serbest bırakılması konusunda görüşmelerde bulunduğu söyleniyor.

İLK VAKA DEĞİL

Haberde yer alan bilgilere göre bu ilk rehin kalma vakası değil. Hint basınında yer alan haberlere göre Rusya'da daha önceden de 20 Hintlinin askeri hizmete alındığı öğrenildi.

Hatta 2023 yılında 100 Hintlinin sözleşmelerle askerlik altına alındığı fakat sonradan serbest bırakıldığı biliniyor.





