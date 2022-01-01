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Kabusu yaşadı! Enginar yemeğinin arasından fare çıkınca şoke oldu

01.01.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yapımı sırasında hijyen kurallarına uyulması ilk sırada gelen kuraldır. Yemeğin içinden hijyenik olmayan herhangi bir şeyin çıkması bütün iştahı bir anda kesebilir. Adı Juan José D.M olarak belirtilen İspanyol adam, dondurulmuş sebzelerden kendisine lezzetli bir yemek hazırlamıştı. Ancak yemeğinin arasında kendisine bakan bir ölmüş bir fare kafası keşfettiğinde her şey mahvoldu.

Kabusu yaşadı! Enginar yemeğinin arasından fare çıkınca şoke oldu

Malaga yakınlarındaki Rincón de la Victoria'da yaşayan Juan José, marketten satın aldığı dondurulmuş sebzelerle kendisine bir yemek hazırladı. Yemeğin bir porsiyonun tabağa koyduğunda koyu renkli bir gölgeyi fark ettiğini dile getiren Juan Jose, gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı. Haber sitesi El Confidencial'a konuşan Juan Jose, "Daha koyu bir parça gördüm ama bunun bir enginar olabileceğini düşündüm" dedi: "Ama bir kaşık dolusu yediğimde garip, sert ve gevrek bir şey fark ettim. Tükürdüm. Başta ne olduğunu bilmiyordum. Sonra bıyıkları ve bana bakan iki gözü gördüm. Kalktım ve kusmaya gittim."dedi.

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“HAYATIMDA BAŞIMA GELEN EN KÖTÜ ŞEY”

Sebzelerle birlikte boynu kesilmiş bir farenin kafasını yemekten son anda kurtulduğunu belirten Juan Jose, yaşadığı durumu “Bu hayatımda başıma gelen en korkunç şey” sözleriyle anlattı. Juan Jose, yaşadığını Endülüs bölgesel yönetiminin tüketici kurumuna bildirdi.

Juan Jose bu istenmeyen malzemeyle karşılaşmadan üç gün önce satın aldığı ürün hakkında süpermarket zincirine de şikayette bulundu. Juan Jose, "Fakat farenin kafasını ben aldıysam, vücudunun geri kalanını kim aldı? Hala yemek yiyemiyorum. Sadece yoğurt ve içecek tüketebiliyorum. Sağlıksız olmasının yanı sıra tehlikeli olabilirdi. Bir çocuğun boğazına kaçabilirdi." diye konuştu.

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İspanya
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