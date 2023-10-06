KADER BAĞLARI 1. BÖLÜM İZLE! Kader Bağları nerede çekiliyor? Fox TV yayın akışı

Kader Bağları bu akşam ilk bölüm tekrarıyla yeniden ekrana gelecek. Fox TV'de yayınlanan dizi ile ilgili aramalar şimdiden hız kazandı. Yönetmen koltuğunda Benal Tairi'nin oturduğu dizi dram türünü ele alıyor. Dizinin senaryosu ise Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad ve Redife Zerener'e ait. Kader Bağları 1. bölüm canlı izle ekranı için haberimize bakabilirsiniz.

KADER BAĞLARI SAAT KAÇTA?

Fox Tv'nin yeni dizisi Kader Bağları bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ın başrolde olduğu Kader Bağları saat 20.00'de başlayacak.

KADER BAĞLARI 1. BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE!

Karadağ'da tanışan Sevda ve Kerem, hayatlarını değiştiren mucizevi bir gün geçirir ve bir sene sonra buluşmak üzere ayrılırlar. Kerem, Osmanlı'ya şehzade yetiştiren bir aileye mensup varlıklı bir gençtir. Sevda ise balıkçılık yapan bir annenin hayatı dolu dolu yaşayan genç kızıdır. Kerem'in halası, babası ve kız kardeşleriyle örülü dünyasında onun üzerine kurulan büyük hayaller vardır. Sevda ise annesi ve küçük kardeşinden oluşan mütevazi küçük dünyasında hayati sorunlarla boğuşmaktadır. Tekrar bir araya gelmeleri imkansız gözükmektedir. Aşkları kaderlerini yenmeye yetecek midir?

KADER BAĞLARI KONUSU

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

KADER BAĞLARI OYUNCULARI

Kader Bağları oyuncuları arasında, Ayça Ayşin Turan (Sevda), Serkan Çayoğlu (Kerem), Mehmet Aykaç (Savaş), Nazlı Bulum (Aliye), Zeynep Köse (Fevziye), Arzu Gamze Kılınç (Nüzhet), Sanem Babi (Rana), Betül Çobanoğlu (Perihan), Aslı İçözü (Dilber), Alptekin Serdengeçti (Vedat), Tolga İskit (Selim), Betül Çobanoğlu (Perihan), Yusuf Akgün (Halil) gibi isimler yer alıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Kirli Sepeti

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kader Bağları

22:15 Hudutsuz Sevda

23:45 Orta SAyfa

01.45 Kirli Sepeti

04.00 Bu Tabak Kimin

05.45 Kefaret



