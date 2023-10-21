KADER BAĞLARI BU AKŞAM VAR MI, yok mu? Kader Bağları final tarihi belli mi, ne zaman final olacak? Fox TV yayın akışı

Kader Bağları dizisinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Serkan Çayoğlu, Ayça Ayşin Turan, Arzu Gamze Kılınç ve Alptekin Serdengeçti gibi isimleri kadrosunda bulunduran Kader Bağları'nın yönetmenliğini de ünlü yönetmen Benal Tairi yapıyor. Dizinin yeni bölümü merak edildi. İşte Kader Bağları final tarihi ve Fox TV yayın akışı...

KADER BAĞLARI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Fox TV'nin heyecanla beklenen dizisi Kader Bağları bu akşam yeni bölüm ile Fox TV yayın akışı listesinde yer aldı. Dizi saat 20.00'de 4. bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

KADER BAĞLARI FİNAL TARİHİ BELLİ Mİ?

Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ın başrolünde olduğu Kader Bağları dizisi reytinglerde istenilen başarıyı elde edemedi. Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre Kader Bağları 5. bölüm ile final yapacak.

KADER BAĞLARI 4. BÖLÜM İZLE

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Kirli Sepeti

14:00 Yabani

16.15 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Kader Bağları

23:45 Kirli Sepeti

02:45 Hudutsuz Sevda







