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KADER BAĞLARI BU AKŞAM VAR MI, yok mu? Kader Bağları final tarihi belli mi, ne zaman final olacak? Fox TV yayın akışı

21.10.2023 18:44 | Son Güncelleme:
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Kader Bağları 4. Bölüm dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ı buluşturan dizi Fox TV'de yayınlanıyor. Merak edilen bir diğer konu ise Kader Bağları final tarihi oldu. Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizide neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor. Peki, Kader Bağları bu akşam var mı, yok mu? Kader Bağları final tarihi belli mi, ne zaman final olacak? Fox TV yayın akışı

Kader Bağları dizisinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Serkan Çayoğlu, Ayça Ayşin Turan, Arzu Gamze Kılınç ve Alptekin Serdengeçti gibi isimleri kadrosunda bulunduran Kader Bağları'nın yönetmenliğini de ünlü yönetmen Benal Tairi yapıyor. Dizinin yeni bölümü merak edildi. İşte Kader Bağları final tarihi ve Fox TV yayın akışı...

KADER BAĞLARI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Fox TV'nin heyecanla beklenen dizisi Kader Bağları bu akşam yeni bölüm ile Fox TV yayın akışı listesinde yer aldı. Dizi saat 20.00'de 4. bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

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KADER BAĞLARI FİNAL TARİHİ BELLİ Mİ?

Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ın başrolünde olduğu Kader Bağları dizisi reytinglerde istenilen başarıyı elde edemedi. Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre Kader Bağları 5. bölüm ile final yapacak.

KADER BAĞLARI 4. BÖLÜM İZLE

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Kirli Sepeti
14:00 Yabani
16.15 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kader Bağları
23:45 Kirli Sepeti
02:45 Hudutsuz Sevda


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