Kader Karakaya kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Kader kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Bursa’dan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasına katılan 1996 Bursa doğumlu Kader Karakaya, Fenerbahçe spor okullarında futbol eğitmeni. Survivor öncesinde “Takımın bana ihtiyacı var.” sloganı ile adını duyuran Kader, Dominik'teki zorlu şartlarda mücadelesini sürdürüyor.

KADER KARAKAYA KİMDİR?

1996 Bursa Osmangazi doğumlu Kader Karakaya, ortaokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilerek atletizme başladı. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Atletizm branşında üniversitelerarası Türkiye şampiyonasına katıldı. Fenerbahçe Spor Okulları'nda futbol eğitmenliği yapıyor.

Kader Karakaya yarışmaya katılmadan önce Instagram hesabından şöyle bir açıklama yaptı:

“Survivor yolcusu kalmasın! Bu gitmeden önceki son fotoğrafım. Hayatım boyunca hiçbir şeyi kolay kazanmadım, her zaman zor olanı sevdim. Şimdi de zor olanı başarmaya, Türkiye Milli takımımızı Yunanistan takımı karşısında bütün gücümle en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Bu yolda benim için desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize sonsuz teşekkür ediyorum.”





