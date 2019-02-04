MAGAZİN

Kader Karakaya kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Kader kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.02.2019 23:58 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye takımı yarışmacılarından olan Kader Karakaya oyunlardaki performansıyla dikkat çeken isimlerden oldu. Survivor 2019'da yer alan Kader Karakaya'nın kim olduğu ve özel yaşamına dair detaylar merak konusu oldu. Peki Kader Karaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Kader Karakaya hakkında bilgiler.

Kader Karakaya kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Kader kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Bursa’dan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasına katılan 1996 Bursa doğumlu Kader Karakaya, Fenerbahçe spor okullarında futbol eğitmeni. Survivor öncesinde “Takımın bana ihtiyacı var.” sloganı ile adını duyuran Kader, Dominik'teki zorlu şartlarda mücadelesini sürdürüyor.

KADER5

KADER KARAKAYA KİMDİR?
1996 Bursa Osmangazi doğumlu Kader Karakaya, ortaokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilerek atletizme başladı. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Atletizm branşında üniversitelerarası Türkiye şampiyonasına katıldı. Fenerbahçe Spor Okulları'nda futbol eğitmenliği yapıyor.

KADER3

Kader Karakaya yarışmaya katılmadan önce Instagram hesabından şöyle bir açıklama yaptı:

KADER2

“Survivor yolcusu kalmasın! Bu gitmeden önceki son fotoğrafım. Hayatım boyunca hiçbir şeyi kolay kazanmadım, her zaman zor olanı sevdim. Şimdi de zor olanı başarmaya, Türkiye Milli takımımızı Yunanistan takımı karşısında bütün gücümle en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Bu yolda benim için desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize sonsuz teşekkür ediyorum.”

030220191326005566719

PARTNERÖnce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacakÖnce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak
Survivor'ı artık o sunmaya başladı!Survivor'ı artık o sunmaya başladı!
Serel Yereli'den ilginç paylaşım! 'Gözlerim açıktı ama...'Serel Yereli'den ilginç paylaşım! 'Gözlerim açıktı ama...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kader Karakaya survivor 2019 survivor kader kimdir survivor türkiye yunanistan kader karakaya nereli

En Çok Okunan Haberler

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

İşte Fatih Terim ve Serdar Aziz arasındaki o konuşma

İşte Fatih Terim ve Serdar Aziz arasındaki o konuşma

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Yanağındaki dövmeyle tüm dünyayı kandırmış

Yanağındaki dövmeyle tüm dünyayı kandırmış

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Atakan Işıktutan kimdir? Atakan Işıktutan kaç yaşında, nereli, işi nedir?

Survivor Atakan Işıktutan kimdir?

Survivor Seda Ocak kimdir? Sema Aydemir'in ikizi Seda kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Seda Ocak kimdir?

Survivor 2019 sunucusu Murat Ceylan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Survivor'ı artık o sunmaya başladı!

Serel Yereli'den ilginç paylaşım! 'Gözlerim açıktı ama...'

Serel Yereli'den ilginç paylaşım! 'Gözlerim açıktı ama...'

Sevilen oyuncu Seray Kaya’nın babası hayatını kaybetti

Sevilen oyuncunun acı günü

Filiz Akın’dan Eşref Kolçak’a ilaç gibi sürpriz

Filiz Akın’dan Eşref Kolçak’a ilaç gibi sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.