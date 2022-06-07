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Kaderi kardeşi gibi olmuştu! Survivor Sema Aydemir'den eleme sonrası flaş sözler...

07.06.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu yıl gösterdiği performansla adeta damga vuran Sema Aydemir, elendikten sonra ülkesine geri döndü ve ilk paylaşımını sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi. Yarışmadaki kaderi kardeşi Seda Ocak gibi olan Sema Aydemir, elenmesinin ardından hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Kaderi kardeşi gibi olmuştu! Survivor Sema Aydemir'den eleme sonrası flaş sözler...

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Sema Aydemir, geçtiğimiz hafta girdiği eleme potasında en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim olmuştu. Kimsenin elenmesini beklemediği ve kadın yarışmacılar arasında en başarılı isimlerden olan Sema Aydemir, elendikten sonra yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

KADERİ KARDEŞİ GİBİ OLDU

Survivor'da ünlüler takımında yarışan Sema Aydemir'in kaderi aynı kardeşi gibi oldu. Gönüllüler takımında yarışan kardeşi Seda Ocak'ın girdiği ilk eleme potasında elenmesiyle birlikte, izleyiciler adeta şoke olmuştu.

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İki kardeş Survivor'da yarışmaya damga vuran performanslar sergilemiş fakat halk tarafından az oy alarak ilk eleme potasında yarışmaya veda eden isim olmuşlardı.

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ELENDİKTEN SONRA İLK PAYLAŞIM

Survivor'a veda eden Sema Aydemir, ülkesine döner dönmez takipçilerine seslendiği bir paylaşımda bulundu. Desteklerini ve sevgilerini esirgemeyen takipçilerine seslenen Sema, herkese teşekkür etti.

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Sema Aydemir yaptığı paylaşımda, "Acısıyla,tatlısıyla benim survivor maceram bitti. Beni bu yolda destekleyen, yanımda olan, kalbi benimle atan herkese çok teşekkür ederim. Son haftaki güçsüzlüğüm içinde çok özür dilerim. İnanın bana son anıma kadar pes etmedim ve parkuru bitirmek için elimden geleni yaptım.

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"PES ETMEDİM"

Mücadelem daha ilerisini görmeme yetmesede şunu söylemek isterim ki yarışmayı sağlık sorunlarım sebebiyle bırakmadım. Son 58 gün yaşadığım rahatsızlık zaman zaman çok zorlasada, benimle eleme potasında olan takım arkadaşlarım benden daha başarılı oldukları için maceram bitti. Merak edip yazan herkese çok ama çok teşekkürler." sözlerinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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