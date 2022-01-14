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Kaderimin Oyunu neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman?

14.01.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. Dizinin, 14 Ocak Cuma günü yayın akışında yer almaması, ''Kaderimin Oyunu neden yok?'' ve ''Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman?'' sorularını gündeme getirdi.

Kaderimin Oyunu neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman?

Star TV'nin iddialı yapımlarından Kaderimin Oyunu dizisi, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Peki Kaderimin Oyunu neden yok? İşte yanıtı...

KADERİMİN OYUNU NEDEN YOK?

Yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine 2 hafta ara veren diziler arasında Kaderimin Oyunu da yer alıyor. Bu akşam, Star TV ekranlarında Kaderimin Oyunu dizisi yerine, Organize İşler 2 (Sazan Sarmalı) filmi yer alacak. Sevilen dizinin saat 01:00'de tekrar bölümü yayınlanacak.

Kaderimin Oyun neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman?

KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kaderimin Oyunu dizisi, 21 Ocak Cuma akşamı, 5. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

14 OCAK CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
01:00 Kaderimin Oyunu
03:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:40 Söz


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Akın Akınözü Öykü Karayel
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