Kaderimin Oyunu neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman?

Star TV'nin iddialı yapımlarından Kaderimin Oyunu dizisi, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Peki Kaderimin Oyunu neden yok? İşte yanıtı...
Yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine 2 hafta ara veren diziler arasında Kaderimin Oyunu da yer alıyor. Bu akşam, Star TV ekranlarında Kaderimin Oyunu dizisi yerine, Organize İşler 2 (Sazan Sarmalı) filmi yer alacak. Sevilen dizinin saat 01:00'de tekrar bölümü yayınlanacak.
Kaderimin Oyunu dizisi, 21 Ocak Cuma akşamı, 5. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
01:00 Kaderimin Oyunu
03:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:40 Söz
Okuyucu Yorumları 0 yorum