HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadıköy'de korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı

Kadıköy'de korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı

16.04.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy D-100'de meydana gelen korkunç kazada üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü. Tamamen parçalanan aracın içinden fırlayan sürücü ağır yaralanırken, çevik kuvvet polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kadıköy'de korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı

Kadıköy D-100 Karayolu’nda sabah saatlerinde üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü. Parçalanan otomobil içerisinden yola fırlayan sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza saat 06.30 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy Bostancı Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. F.A.'nın kullandığı 34 NSY 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarptı. Reklam panosunu parçalayan otomobil, üst geçidin ayağına çarparak ikiye ayrıldı. Otomobilin bir parçası yan yola savrulurken diğer parçası ise D-100 Karayolu’nun sağ şeridinde kaldı.

kadikoyde-feci-kaza-otomobil-ikiye-bolundu_4469_dhaphoto1

ÇEVİK KUVVET POLİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sürücü araçtan fırlayarak yola düşerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı sürücünün çevik kuvvet polisi olarak görev yalan F.A. olduğunu tespit etti. F.A.’nın silahı ve kişisel eşyaları polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

kadikoyde-feci-kaza-otomobil-ikiye-bolundu_4469_dhaphoto2

YOL, TRAFİĞE KAPATILDI

Sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobilden sızan akaryakıt ve yağ için yol bakım ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti trafiğe kapanırken, ters istikamette de trafik yoğunluğu oluştu.

Yaralı polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)

kadikoyde-feci-kaza-otomobil-ikiye-bolundu_4469_dhaphoto10

kadikoyde-feci-kaza-otomobil-ikiye-bolundu_4469_dhaphoto6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rezidansta götürdükleri kadına dehşeti yaşatılar! Yeni gelişmeRezidansta götürdükleri kadına dehşeti yaşatılar! Yeni gelişme
O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!
Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu! Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

Karamollaoğlu'ndan ses getirecek açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak

Karamollaoğlu'ndan ses getirecek açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak

Polisle alay edilen videolar çeken Pakistanlı yakalandı

Polisle alay edilen videolar çeken Pakistanlı yakalandı

Ödeme noktasının önünde kuyruk oluştu! Herkesin faturasını ödedi

Ödeme noktasının önünde kuyruk oluştu! Herkesin faturasını ödedi

İsrail ile Rusya gerginliği! Sert sözlerle tepki gösterdiler: Tiksindirici ve...

İsrail ile Rusya gerginliği! Sert sözlerle tepki gösterdiler: Tiksindirici ve...

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Türk yapımına Cannes vizesi! Galası yapılacak

Türk yapımına Cannes vizesi! Galası yapılacak

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.