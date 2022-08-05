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Kadıköy'ün göbeğinde trafiği felç eden olay! Tramvay yoluna giren tır sıkıştı

05.08.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'ün en merkezi noktalarından olan Bahariye Caddesi'ne giren bir dorseli tır, dar yolda sıkışınca trafiği felç etti. Caddedeki tramvay yolunda mahsur kalan tırı kurtarmak ve trafiği açabilmek için çok sayıda ekip seferber oldu.

Kadıköy'ün göbeğinde trafiği felç eden olay! Tramvay yoluna giren tır sıkıştı

İstanbul Kadıköy’de seyir halindeki tır dün akşam saatlerinde Bahariye Caddesi tramvay yolunda mahsur kaldı. Arkasında dorsesi bulunan tır dönüş yapmak isterken dar sokakta sıkıştı.

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KURTARMAK İÇİN YOL KENARINDAKİ TAŞLARI KIRDILAR

Manevra hakimiyetini kaybeden tır trafiği felç etti. Sıkışma üzerine trafik felç olurken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan tırı olduğu yerden kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri sokaktaki taşları kırdı.

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Olayın yaşanmasıyla caddede yoğun trafik kuyrukları oluşurken vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu, TIR sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
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