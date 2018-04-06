MAGAZİN

Kadın 24. yeni bölüm 2. fragmanı: Nasıl öldüklerini bilmek istiyorum! (Kadın son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2018 14:15 | Son Güncelleme

Kadın 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fox TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un yer aldığı Kadın yeni bölüm fragmanı izleyenleri şok etti. Geçtiğimiz Salı günü ekrana gelen Kadın son bölümde Sarp ile Şirin, telefoncuda süpriz bir şekilde karşılaşırlar. Kadın yeni bölüm fragmanında Sarp, Şirin'den Bahar ve çocuklarının nasıl öldüğünü bilmek istiyor. Şirin ise mezarlıkta gördüğü isimler karşısında dilini yutuyor. İşte Kadın 24. yeni bölüm 2. fragmanı...

Kadın 24. yeni bölüm 2. fragmanı: Nasıl öldüklerini bilmek istiyorum! (Kadın son bölüm izle)

Kadın 24. yeni bölüm 2. fragmanı izleyiciyi şok bir gerçekle tanıştırdı. Salı günleri Fox TV'de ekrana gelen Kadın dizisi başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk oynuyor. Heyecanla izlenen son bölümde Sarp ile Şirin'in karşılaşması merak uyandırmıştı. Kadın 24. bölüm 2. fragmanında Sarp'ın mahalleye gelme niyeti, Bahar ve çocukların nasıl öldüklerini öğrenmekmiş. Sarp, zorla Şirin'i mezarlığa götürür. Şirin, Sarp'ı sert bir şekilde iterek ondan kurtulur. Fakat arkasına saklandığı mezarlıkta yazan isimler Bahar'ı şok eder. Çünkü mezar taşında Bahar, Doruk, Bahar'ın isimleri yazmaktadır. Peki Sarp'a onların öldüğünü kim söyledi? İşte Kadın 24. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 24. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pırıl, duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek ister. Yaşadığı kaybetme korkusuyla da Alp’i bir an önce Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalışır. Alp ise ne olursa olsun uzaklaşmak istememektedir.

Kadın son bölüm izle

Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başarır. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artmaktadır. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başlar. Şirin’i ise mahallede çok büyük bir sürpriz beklemektedir...

KADIN 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Büyük heyecanla Fox TV ekranından izlenen Kadın son bölüm sonrasında paylaşılan yeni bölüm fragmanı merak edilen sorulara tam olarak cevap vermiyor. Sarp'ın karşılaşması sonrasında Şirin ne yapacak merak ediliyor. Diğer yandan Bahar'a uyacak olan iliğin Şirin'inki olduğu ortaya çıkıyor. Bahar bunu kabul edecek mi? İşte Kadın yeni bölüm fragmanı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın kadın yeni bölüm fragmanı kadın 24 bölüm 2. fragmanı fox tv

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çukur 24. yeni bölüm fragmanı: Sultan ölüyor mu? (Çukur son bölüm izle)

Çukur 24. yeni bölüm fragmanı: Sultan ölüyor mu? (Çukur son bölüm izle)

Bizim Hikaye 28. son bölüm izle: Barış tuzağa düştü! (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Bizim Hikaye 28. son bölüm izle: Barış tuzağa düştü! (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Avlu 2. son bölüm izle: Deniz'e yeni tuzak! (Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Avlu 2. son bölüm izle: Deniz'e yeni tuzak! (Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm 2. fragmanı: Faruk, Osman'ı affedecek mi? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm 2. fragmanı: Faruk, Osman'ı affedecek mi? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

Avlu dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Avlu dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Yerli vampir dizisi Yaşamayanlar'dan ilk fragman yayınlandı

Yerli vampir dizisi Yaşamayanlar'dan ilk fragman yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.