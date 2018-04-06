Kadın 24. yeni bölüm 2. fragmanı: Nasıl öldüklerini bilmek istiyorum! (Kadın son bölüm izle)

Kadın 24. yeni bölüm 2. fragmanı izleyiciyi şok bir gerçekle tanıştırdı. Salı günleri Fox TV'de ekrana gelen Kadın dizisi başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk oynuyor. Heyecanla izlenen son bölümde Sarp ile Şirin'in karşılaşması merak uyandırmıştı. Kadın 24. bölüm 2. fragmanında Sarp'ın mahalleye gelme niyeti, Bahar ve çocukların nasıl öldüklerini öğrenmekmiş. Sarp, zorla Şirin'i mezarlığa götürür. Şirin, Sarp'ı sert bir şekilde iterek ondan kurtulur. Fakat arkasına saklandığı mezarlıkta yazan isimler Bahar'ı şok eder. Çünkü mezar taşında Bahar, Doruk, Bahar'ın isimleri yazmaktadır. Peki Sarp'a onların öldüğünü kim söyledi? İşte Kadın 24. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 24. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pırıl, duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek ister. Yaşadığı kaybetme korkusuyla da Alp’i bir an önce Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalışır. Alp ise ne olursa olsun uzaklaşmak istememektedir.

Kadın son bölüm izle

Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başarır. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artmaktadır. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başlar. Şirin’i ise mahallede çok büyük bir sürpriz beklemektedir...

KADIN 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Büyük heyecanla Fox TV ekranından izlenen Kadın son bölüm sonrasında paylaşılan yeni bölüm fragmanı merak edilen sorulara tam olarak cevap vermiyor. Sarp'ın karşılaşması sonrasında Şirin ne yapacak merak ediliyor. Diğer yandan Bahar'a uyacak olan iliğin Şirin'inki olduğu ortaya çıkıyor. Bahar bunu kabul edecek mi? İşte Kadın yeni bölüm fragmanı