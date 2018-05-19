Kadın 30. yeni bölüm 3. fragmanı: Bahar, Sarp'ın yaşadığını öğreniyor mu?

Kadın 30. yeni bölüm 3. fragmanı da yayınlandı. Fox TV'de salı günleri ekrana gelen ve izlenme oranları en yüksek olan dizi Kadın'da yeni gelişmeler sözkonusu. Kadın son bölümde Şirin ve Hatice'den sonra Enver de Sarp'ın yaşadığını öğreniyor. Fakat Enver, Şirin'i arayarak Sarp ortaya çıkmaz ise karakola gideceğini söyler. Diğer yandan Sarp'ın annesi Jülide, Bahar'ın evine gider. Jülide, Sarp'ın yaşadığını öğrenecek mi? Bahar, Sarp gerçeğini öğreniyor mu? İşte Kadın 30. yeni bölüm fragmanları...

KADIN 30. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI

KADIN 30. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

KADIN 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her ne olursa olsun Bahar’ın ailesinin zarar görmesini istemeyen Alp, Şirin ile konuşmaya gider. Levent ise Şirin’in Alp’e olan tavırlarından ve heyecanından rahatsız olur. Hastalığının ilerlemesi üzerine iyice halsizleşen ve ağrıları artan Bahar, çocuklarının üzülmemesi için de her şeyi yapmaya hazırdır. Alp’in Amerika’ya dönmeyeceğinden emin olan Pırıl, geri dönmeye karar verir.

Kadın son bölüm izle

Jülide’nin eline Alp’in hayatıyla ilgili bir koz geçmesi üzerine de Pırıl cephesinde işler iyice karışacaktır. Bahar’ın bozulan telefonunu tamirciye götüren Enver ise inanamayacağı bir gerçekle yüzleşir...



