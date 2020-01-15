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  4. Kadın 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sarp'ı Şirin mi öldürdü? Kadın 78. son bölüm izle

Kadın 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sarp'ı Şirin mi öldürdü? Kadın 78. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 15.01.2020 02:32 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 79. yeni bölümünden 1. fragman yayınlandı. 3 hafta sonra final yaparak ekranlara veda edecek olan Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın yeni bölümünde, Arif, "Sarp eceliyle ölmedi" diyerek Şirin'in katil olduğunu açıklıyor. Arif'in Sarp'ı öldürdüğünü itiraf ettiği ses kaydını dinleyen Bahar çılgına dönüyor. Bahar, Şirin'i sokak ortasında yere yatırarak boğazını sıkıyor. Peki Kadın'da Bahar, Şirin'e ne yapacak? Sarp'ı Şirin mi öldürdü? İşte Kadın 79. yeni bölüm fragmanı ve final tarihi.

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın'ın 78. yeni bölümüyle 14 Ocak Salı akşamı ekrana geldi. Kadın'ın son bölümünde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve hastaneye yatan Sarp'ı, Şirin'in öldürdüğü ortaya çıktı. Şirin'in itiraflarını kayda alan Arif ise bu gerçeği Bahar'a açıkladı.

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KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA BAHAR ÇILGINA DÖNÜYOR

Fox TV'nin final yapacağını açıkladığı Kadın'ın 79. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yaynlandı.

Kadın dizisinin 21 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek olan 79. yeni bölümünde Arif, Şirin'in Sarp'ın ölümü hakkındaki sözlerini Bahar'a anlatıyor. Arif, Şirin'in Sarp'ı öldürdüğünü itiraf ettiği ses kaydını aileye dinletiyor. Evden kaçan Şirin'in arkasından koşan Bahar ise, Şirin'i yakalayarak sokak ortasında yere yatırıyor. Şirin'in boğazına sarılan Bahar'ın "Seni öldüreceğim. Artık yeter" diye bağırması dikkat çekiyor.

KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kadın dizisinin final tarihi belli oldu. Yıl sonunda ekranlara veda etmesi beklenen Kadın için erken final kararı alındı. Kadın dizisi, 4 Şubat Salı akşamı yayınlanacak olan 81. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni yıla girmeye hazırlandıkları sırada apartmanda duyulan silah sesi herkesi korkutmuştur. Arif’in bu olay sırasında Şirin’in konuşmalarına tanık olması ise onu oldukça şaşırtır. Çünkü Şirin eve giren hırsıza ablasının kocasını öldürdüğünü itiraf etmiştir.

Bu olay aynı zamanda da Bahar’ın Arif’i kaybetmeye dayanamayacağını anlamasına neden olmuştur. Bunu Arif’e itiraf etmesi ise ikisini birbirine daha da yakınlaştıracaktır.
Büyük finale son 4 bölüm kala her şey gün yüzüne çıkmak üzeredir. Şirin’in artık yaptıklarına tahammülü kalmayan Arif her şeyi anlatacak mı, yoksa kimse üzülmesin diye sessiz mi kalacak?

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