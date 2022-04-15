Kadın cezaevinde şaşırtan olay! Hiç erkek bulunmayan hapishanede mahkumlar hamile kaldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletindeki tek kadın cezaevinde yaşananlar herkesi şaşırtmaya yetti. 800 kadının bulunduğu cezaevinde iki kadının hamile kalması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kadınların hamileliğinin ortaya çıkmasından durumu araştıran yetkililer çocukların babasının aynı hapishanede mahkum olan trans bireylerden biri olduğunu belirledi.

“TAMAMEN RIZAYA DAYALI CİNSEL İLİŞKİ”

Edna Mahan Islahevi’nde yaşanan olayın sonrarısında Ceza İnfaz Kurumu’nun yaptığı açıklamada kimliği açıklamayan mahkumların tamamen rızaya dayalı cinsel ilişki yaşadığı ifadeleri kullanıldı.

2021 yılında verilen karara göre mahkumların cezaevinde tercih ettikleri cinsiyet kimliğine göre barınmasına izin veren bir yasa çıkartıldı. 18 ay boyunca erkek cezaevinde yaşamaya zorlanan bir trans kadının açtığı dava sonucunda verilen karar Nwe Jersey eyaletinde uygulamaya konuldu. Trans kadınların Jersey Islahevi'nde barınmak için cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmeleri gerekmiyor. Edna Mahan Islahevi’nde 800 mahkumun 27’sinin trans kadın olduğu belirtildi.



