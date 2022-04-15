Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kadın cezaevinde şaşırtan olay! Hiç erkek bulunmayan hapishanede mahkumlar hamile kaldı

Kadın cezaevinde şaşırtan olay! Hiç erkek bulunmayan hapishanede mahkumlar hamile kaldı

15.04.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde 800 kadının bulunduğu cezaevinde iki kadın hamile kaldı. Hiç erkek bulunmayan cezaevinde kadınların hamile kalması herkesi şaşırttı. Kadınların hamile kalmasının arkasındaki olayı araştıran ekipler bebeklerin babasının cezaevinde bulunan trans bireyler olduğunu tespit etti.

Kadın cezaevinde şaşırtan olay! Hiç erkek bulunmayan hapishanede mahkumlar hamile kaldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletindeki tek kadın cezaevinde yaşananlar herkesi şaşırtmaya yetti. 800 kadının bulunduğu cezaevinde iki kadının hamile kalması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kadınların hamileliğinin ortaya çıkmasından durumu araştıran yetkililer çocukların babasının aynı hapishanede mahkum olan trans bireylerden biri olduğunu belirledi.

Sır ölüm! Ciğerini söküp organlarını parçaladılar, korkunç katil en yakınındaki...Sır ölüm! Ciğerini söküp organlarını parçaladılar, korkunç katil en yakınındaki...

“TAMAMEN RIZAYA DAYALI CİNSEL İLİŞKİ”

2

Edna Mahan Islahevi’nde yaşanan olayın sonrarısında Ceza İnfaz Kurumu’nun yaptığı açıklamada kimliği açıklamayan mahkumların tamamen rızaya dayalı cinsel ilişki yaşadığı ifadeleri kullanıldı.

2021 yılında verilen karara göre mahkumların cezaevinde tercih ettikleri cinsiyet kimliğine göre barınmasına izin veren bir yasa çıkartıldı. 18 ay boyunca erkek cezaevinde yaşamaya zorlanan bir trans kadının açtığı dava sonucunda verilen karar Nwe Jersey eyaletinde uygulamaya konuldu. Trans kadınların Jersey Islahevi'nde barınmak için cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmeleri gerekmiyor. Edna Mahan Islahevi’nde 800 mahkumun 27’sinin trans kadın olduğu belirtildi.

Doğum yapan adam, hastanede kendisine “anne” diye seslenen hemşireyi dövdüDoğum yapan adam, hastanede kendisine “anne” diye seslenen hemşireyi dövdü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Ailesini katletti: Kıyamet yaklaştığı için...Akılalmaz olay! Ailesini katletti: Kıyamet yaklaştığı için...
Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...
Cinsel ilişkinin sonu hastanede bitti! Nedeni şaşırttıCinsel ilişkinin sonu hastanede bitti! Nedeni şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sonunda bu da oldu! Patronlar çalışanları...

Sonunda bu da oldu! Patronlar çalışanları...

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Ciğerini söküp organlarını parçaladılar!

Ciğerini söküp organlarını parçaladılar!

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.