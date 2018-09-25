Kadın dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kadın dizisinin yeni bölüm tarihi…

Sonunda Kadın dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Fox TV tarafından Kadın dizisi yeni bir tanıtımları yayınlanmıştı. Dizinin sevenleri yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını merak ediyordu. İşte yayınlanan yeni sezon fragmanları ve Kadın yeni sezon başlama tarihi…

KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FOX TV Kadın'ın yeni sezon ilk bölümünün 2 Ekim Salı günü yayınlanacağını duyurdu. Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın'ın yeni sezon bölümleri öncesi iki fragman yayınlandı.