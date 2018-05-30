MAGAZİN

Kadın Dizisi reytinglerde ne yaptı? Ufak Tefek Cinayetler reytinglerde nerede?

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2018 13:54 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisi, reyting sıralamasında totalde ilk beşe giremedi. Salı gününün en çok izlenen dizisi yine 'Kadın' oldu

Kadın Dizisi reytinglerde ne yaptı? Ufak Tefek Cinayetler reytinglerde nerede?

29 Mayıs Salı 2018 reyting sonuçları açıklandı. Kadın mı? Eşkıya mı? Ufak Tefek Cinayetler mi? sorusu da dün akşam itibarı ile cevaplanmış oldu.

Total puan türünde 10,98 reyting alan Kadın dizisi birinci, 16,14 reyting alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, 6,12 share alan Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu.

,DSuUFXiSfEKJUBDXDMS5UA

Kadın Dizisi Reytinglerde Ufak Tefek Cinayetler'i Solladı

UFAK TEFEK CİNAYETLER İKİNCİ OLDU

AB puan türünde 10,99 rating alan Kadın birinci sırada, 7,87 rating alan Ufak Tefek Cinayetler dizisi ikinci sırada, 6,69 rating alan Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü sırada yer aldı. ABC puan türünde zirvenin sahibi yine Kadın dizisi oldu.

Dün akşam ekranlara gelen ve heyecan ile gerilimin had safhada olduğu Ufak Tefek Cinayetler dizisi, Fox ekranlarında seyirciyle buluşan Kadın dizisini cinayet sahnesiyle bile sıralamada geçemedi.

kadin-dizisi-reytinglerde-ufak-tefek-cinayetler-i-10898228_6631_m

PARTNERSahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...Sahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...
Avlu 10. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı: Azra'dan Kudret'e şok tokat! (Avlu son bölüm izle)Avlu 10. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı: Azra'dan Kudret'e şok tokat! (Avlu son bölüm izle)
Yasak Elma 12. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız - Ender savaşı kızışıyor! (Son bölüm izle)Yasak Elma 12. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız - Ender savaşı kızışıyor! (Son bölüm izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın Ufak Tefek Cinayetler 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz diriliş

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avlu 10. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı: Azra'dan Kudret'e şok tokat! (Avlu son bölüm izle)

Avlu 10. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı: Azra'dan Kudret'e şok tokat! (Avlu son bölüm izle)

Yasak Elma 12. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız - Ender savaşı kızışıyor! (Son bölüm izle)

Yasak Elma 12. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız - Ender savaşı kızışıyor! (Son bölüm izle)

Kocaman Ailem dizisi atv'de başlıyor! İşte Kocaman Ailem konusu, oyuncuları, fragmanları

Kocaman Ailem dizisi atv'de başlıyor! İşte Kocaman Ailem konusu, oyuncuları, fragmanları

Bizim Hikaye 36. yeni bölüm 2. fragmanı: Filiz'e uyuşturucu tuzağı! (Son bölümde neler oldu?)

Bizim Hikaye 36. yeni bölüm 2. fragmanı: Filiz'e uyuşturucu tuzağı! (Son bölümde neler oldu?)

Ufak Tefek Cinayetler 31. son bölüm izle: Katil kim? (Ufak Tefek Cinayetler 32 yeni bölüm ilk sahne)

Ufak Tefek Cinayetler 31. son bölüm izle: Katil kim? (Ufak Tefek Cinayetler 32 yeni bölüm ilk sahne)

Kadın 31. son bölüm izle: Doruk, babası Sarp ile karşı karşıya! (Kadın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Kadın 31. son bölüm izle: Doruk, babası Sarp ile karşı karşıya! (Kadın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.