Kadın dizisi yeni sezon tarihi belli oldu! Kadın 2. sezon için gün verildi

MED & MF yapımın ekrana taşıdığı Kadın dizisi yeni sezon tarihi belli oldu. Özge Özpiriççi’nin başarılı performansı ile çok sevilen dizi yeni sezonda da geçen sezon olduğu gibi salı günleri yayınlanacak. İşte Kadın dizisi yeni sezondan gelen son fragmanlar ve dizinin yayın tarihi…

KADIN DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın’ın yeni sezon bölümleri merakla bekleniyor. FOX TV Kadın’ın yeni sezon ilk bölümünün 2 Ekim Salı günü yayınlanacağını duyurdu

KADIN YENİ SEZON FRAGMANLARI

Kadın dizisi sezon finalinde; Enver'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp'ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif'in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif'in ise Bahar'a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp'ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp'ı tekrar Amerika'ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir.

İşte dizinin yeni sezonundan gelen iki yeni fragman…