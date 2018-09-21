MAGAZİN

Kadın dizisi yeni sezon tarihi belli oldu! Kadın 2. sezon için gün verildi

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2018 13:42 | Son Güncelleme

Fox TV tarafından Kadın dizisi yeni bir tanıtımları yayınlanmıştı. Dizinin sevenleri yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını merak ediyordu. Sonunda Kadın dizisinin yayın tarihi de belli oldu. İşte yayınlanan yeni sezon fragmanları ve Kadın yeni sezon başlama tarihi...

Kadın dizisi yeni sezon tarihi belli oldu! Kadın 2. sezon için gün verildi

MED & MF yapımın ekrana taşıdığı Kadın dizisi yeni sezon tarihi belli oldu. Özge Özpiriççi’nin başarılı performansı ile çok sevilen dizi yeni sezonda da geçen sezon olduğu gibi salı günleri yayınlanacak. İşte Kadın dizisi yeni sezondan gelen son fragmanlar ve dizinin yayın tarihi…

KADIN DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın’ın yeni sezon bölümleri merakla bekleniyor. FOX TV Kadın’ın yeni sezon ilk bölümünün 2 Ekim Salı günü yayınlanacağını duyurdu

KADIN YENİ SEZON FRAGMANLARI

Kadın dizisi sezon finalinde; Enver'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp'ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif'in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif'in ise Bahar'a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp'ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp'ı tekrar Amerika'ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir.

İşte dizinin yeni sezonundan gelen iki yeni fragman…


PARTNER'Konuşmak istemiyorum''Konuşmak istemiyorum'
Bir Zamanlar Çukurova 2. son bölümü izle! ( Bir Zamanlar Çukurova 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)Bir Zamanlar Çukurova 2. son bölümü izle! ( Bir Zamanlar Çukurova 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)
Reyting sonuçları 20 Eylül: Avlu, Bizim Hikaye, Bir Zamanlar Çukurova reyting oranları! Reyting sonuçları 20 Eylül: Avlu, Bizim Hikaye, Bir Zamanlar Çukurova reyting oranları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın dizisi kadın dizisi 2. sezon kadın dizisi ne zaman başlıyor

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir Zamanlar Çukurova 2. son bölümü izle! ( Bir Zamanlar Çukurova 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Bir Zamanlar Çukurova 2. son bölümü izle! ( Bir Zamanlar Çukurova 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Reyting sonuçları 20 Eylül: Avlu, Bizim Hikaye, Bir Zamanlar Çukurova reyting oranları!

Reyting sonuçları 20 Eylül: Avlu, Bizim Hikaye, Bir Zamanlar Çukurova reyting oranları!

İstanbullu Gelin yeni bölüm bu akşam var mı? İstanbullu Gelin yeni sezon başlıyor mu? (21 Eylül Cuma Star TV yayın akışı)

İstanbullu Gelin yeni bölüm bu akşam var mı? İstanbullu Gelin yeni sezon başlıyor mu? (21 Eylül Cuma Star TV yayın akışı)

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibi kayıp çocukların peşinde

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibi kayıp çocukların peşinde

İstanbullu Gelin yeni sezon ilk bölümden ön izleme! Boranlar için yeni bir hayat başlıyor

İstanbullu Gelin yeni sezon ilk bölümden ön izleme! Boranlar için yeni bir hayat başlıyor

Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?

Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.