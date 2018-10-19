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Kadın dizisinde Sarp'ın çocuklarıyla ağlatan kavuşma sahnesi! Kadın 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 19.10.2018 02:33 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fox TV'de 23 Ekim Salı akşamı 36. yeni bölümüyle ekrana gelecek Kadın'ın yeni fragmanında, çocuklarının yaşadığını öğrenen Sarp büyük mutluluk yaşıyor. Kadın'ın yeni bölüm fragmanında, Sarp'ın hastanede çocuklarıyla kavuştuğu anlar izleyenleri duygulandırdı. Dizinin başladığı günden bu yana beklenen kavuşmanın gerçekleşeceği Kadın'ın yeni bölümünde hastalığı ilerleyen Bahar'ın durumu ne olacak? Bahar Arif'le evlenecek mi?

Kadın dizisinde Sarp'ın çocuklarıyla ağlatan kavuşma sahnesi! Kadın 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Salı günleri FOX’ta izleyiciyle buluşan ve başladığı günden bu yana oyuncuları ve oyunculuklarıyla ekranlarda hayranlık uyandıran “Kadın” dizisinin son bölümü, beklenen kavuşmanın gerçekleşeceğinin sinyallerini verdi.

Kadın dizisinin 23 Ekim Salı ekrana gelecek olan 36. yeni bölümünde, sağlık durumu kötüye giden Bahar hastanede Arif'ten şok bir teklif alacak. Arif'in evlenme teklif ettiği Bahar ne cevap verecek? Diğer yandan ise yeni bölümünde uzun süredir merakla beklenen kavuşma yaşanıyor. Hastaneye gelen Sarp çocuklarıyla kavuşuyor. Bahar ve Sarp arasında yeni bölümde neler yaşanacak?

KADIN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizisinin son bölümünde Bahar'ın sağlık durumu kötüye gittti. Arif Bahar'ı baygın bir şekilde bulunca hastaneye kaldırdı. Sarp, başından geçenleri anlatmak için Enver’in kapısına gitti. Sarp’ın Bahar ve çocuklara ulaşamamasının altından ise Şirin çıktı. Kadın dizisinin son bölümde Arif Bahar'a artık aşkını ilan etti. Hastanede ise Bahar'ı öpmek istedi. Hatice ise Arif'in Bahar'a olan aşkını anladı.

Kadın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölümünde Arif tek taş bir yüzükle Bahar'a evlilik teklif ediyor. Bir yandan sağlığıyla uğraşan Bahar ise bu teklif karşısında duygulanıyor. 'Bahar Arif'le evlenmeyi kabul edecek mi?' sorusu ise Kadın'ın 36. yeni bölümde belli olacak. Yeni bölüm fragmanında ise Sarp 'Karım nerede?' diye bağırarak sinirden deliye dönüyor. Bahar'a olan aşkını itiraf eden Arif'le karşı karşıya gelen Sarp kapışıyor. Arif, kapıyı kırmaya çalışan Sarp'ın yakasına yapışınca ikili arasında kavga çıkıyor.

ARİF AŞKINI AÇIKLADI
Kadın son bölümde, Arif Bahar'a aşkını resmen belli ediyor. Önce Hatice'ye Bahar'ı sevdiğini söylüyor sonra da Bahar'a açılıyor. Ona neden ağladığını soran Bahar'a ‘insan sevdiği hep iyi olsun istiyor' diyor. Ve ardından Bahar'ı öpmek için ona doğru yaklaşıyor.

Enver ile kavgasından sonra evi terk eden Şirin soluğu Suat’ın yanında alır. Ona kalacak yer ayarlamasını isteyen Şirin’in aklında çok farklı planlar vardır. Bir anda Enver’in kapısına giden Sarp ise artık kafasındaki soru işaretlerinin açıklığa kavuşmasını istemektedir.

KADIN 35. SON BÖLÜM ÖZETİ
Enver ile kavgasından sonra evi terk eden Şirin soluğu Suat’ın yanında alır. Ona kalacak yer ayarlamasını isteyen Şirin’in aklında çok farklı planlar vardır. Bir anda Enver’in kapısına giden Sarp ise artık kafasındaki soru işaretlerinin açıklığa kavuşmasını istemektedir. Hastalığı ilerleyen Bahar, ani bir şekilde hastaneye kaldırılır. Hatice de kızını kaybetme korkusuyla baş başa kalmıştır. Arif’in Bahar’a aşık olduğunu anlayan Hatice, kızının artık mutlu olmasını istemektedir. Hatice’ye olan itirafından sonra Arif de Bahar’a karşı kartlarını daha açık oynamaya karar vermiştir. Peki Arif’in bu hamlesinden sonra Bahar’ın tepkisi ne olacak?

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