Kadın dizisinin Şirin'i: Sete gelip hesap sordu

Tarzıyla da dikkat çeken genç oyuncu, stil kodlarıyla ilgili şöyle dedi: “Sade olmayı tercih ederim. Makyajımdaysa kırmızı rujum mutlaka olur. Bu konuda Serenay Sarıkaya’yı örnek alıyorum. Galalarında çok güzel giyiniyor. Öyle bir gece olduğunda tabii ki bir bakarım Serenay Sarıkaya ne giymiş diye.”

Kaya, rolünden dolayı sokaktan ciddi tepkiler geldiğini söylüyor: “Seni öldürmek ve boğmak istiyoruz diyenler oluyor, hemen ardından da ‘Ama çok tatlısın’ diyorlar. Sette başıma çok ilginç bir olay geldi, sanırım hiç unutamayacağım. Çekim sırasında bir hanımefendi yanıma geldi. ‘Bu rolü seçmek için çok düşündün mü?’ dedi. ‘Severek kabul ettim’ dedim. ‘Şirin’i seviyorsunuz yani öyle mi?’ diye ısrar etti. Bana inatla hesap sordu. Ekip arkadaşlarım bile çok şaşırdı. Ardından ‘Biraz iyi olmayı deneyin’ dedi ve gitti. Şirin’le ilgili iyi bir şey duymadım henüz. Erol Taş ile kıyaslanıyorum ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yeni jenerasyonun Erol Taş’ı benim.”

Oyunculuğa yaklaşık altı yıl önce başlayan Seray Kaya, kariyer basamaklarını sakin ama emin adımlarla çıkıyor. Ekranların en popüler dizilerinden “Kadın” ile popülaritesini artıran Seray Kaya “yeni neslin Erol Taş’ı” olarak anılmaktan mutlu.

BENİ AKILLI ERKEK ETKİLER

Özel hayatı hakkında konuşmayı çok sevmese de, hayatında özel biri olduğunu saklamıyor Seray Kaya. Kalbinin dolu olduğunu açıklayan oyuncu, “Beni etkileyecek erkek akıllı olmalı. Bir de sağlam bir duruşu olması gerek tabii. Ondan sonrası zaten gelip geçici şeyler” diye konuşuyor.

SAÇLARIM ASLINDA DÜZ

Kıvır kıvır saçlarıyla kendine has bir tarzı olan Seray Kaya’nın saçları ise aslında düz. Genç oyuncu “Binlerce mesaj alıyorum bu konu hakkında... Saçlarım normalde düz.

Şirin’in saçı için sete gitmeden önce ıslak saçımı köpüklüyorum, vigoyla iyice kıvırcıklaştırıyorum.

Sette de maşa ile saçımı son haline getiriyoruz” dedi.