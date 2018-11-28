Devrim gibi karar! Prezervatif gideri sağlık sigortasından karşılanacak

Fransa’da yaklaşık 150 bin kişinin HIV virüsü taşıdığı tahmin ediliyor.

Euronews’ün haberine göre, France Inter radyosuna konuşan bakan, Yüksek Sağlık Kurumu’nun onayıyla kadın erkek ayrımı yapılmaksızın, doktor reçetesiyle prezervatiflerin sigorta tarafından karşılanacağını söyledi.

Buzyn söz konusu prezervatiflerin düşük maliyetli ve bakanlık tarafından güvenirliği test edilmiş markalardan seçileceğini vurguladı.

Her yıl yaklaşık altı bin kişinin HIV’e yakalandığını hatırlatan Fransız bakan, ülkedeki AIDS hastalarının sayısında artış olmadığını ancak gençlerin bu konuda yeteri kadar hassas olmadıklarına belirtti.

Ayrıca bakanlık amaçlarının, klamidya, sifiliz (sifiliz) ve bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı da mücadele etmek olduğunu söyledi.

Fransız bakan konuya ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajda da, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla karşı mücadele kapsamında böyle bir karar alındığını açıkladı.

En ölümcül salgınlarından biri olarak nitelenen AIDS’in, teşhis edildiği 1981’den bu yana 25 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor.

