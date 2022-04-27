Kadın kılığına girerek erkek çocuklarını kandırdı! Telefonunda 80’den fazla çocuğun cinsel içerikli görüntüleri ortaya çıktı

Fox 40’ın haberine göre, 24 yaşındaki Demetrius Carl Davis, cep telefonuna ve bilgisayarına kaydettiği seks eylemlerini yapmaya ve filme almaya çalıştığı iddia edilen 80'den fazla çocuk kurbanı tarafından tespit edildikten sonra Sacramento İlçesi Şerif Ofisi tarafından tutuklandı. Şerifin ofis sözcüsü Çavuş, Davis'in genellikle 6 ila 13 yaş arasındaki çocuklarla iletişim kurmak için internette Lizzy isimli bir kadın karakter yarattığını dile getirdi. Kadın kılığına giren Davis’in ABD başta olmak üzere diğer birçok ülkeden 100’ün üzerinde çocukla temasa geçtiği belirlendi.

DİĞER AİLE ÜYELERİYLE İLİŞKİYE ZORLAMIŞ

Sacramento İlçesi Şerif Ofisi sözcüsü Çavuş Grassman, “Bu konuda iğrenç olan durum çocukları ailenin diğer fertleriyle cinsle ilişkiye girmeye ve o anları kayıt altına almaya zorlaması. Kurbanların bazılarının kız kardeşleriyle cinsel ilişkiye girdiği anları Davis’e gönderdiğini tespit ettik. Son birkaç ay içinde Davis’in tüm elektronik cihazlarını hepsi adli analizle inceledik. Ulusal ve uluslararası olarak 80 kurban tepsit ettik. Sayılarının artabileceğini düşünebiliyoruz” dedi.



