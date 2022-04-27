Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kadın kılığına girerek erkek çocuklarını kandırdı! Telefonunda 80’den fazla çocuğun cinsel içerikli görüntüleri ortaya çıktı

Kadın kılığına girerek erkek çocuklarını kandırdı! Telefonunda 80’den fazla çocuğun cinsel içerikli görüntüleri ortaya çıktı

27.04.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliforniya’da yaşayan 24 yaşındaki Demetrius Carl Davis isimli bir adamın 80’den fazla çocuğun cinsel içerikli görüntülerini çekmeye ikna etmek için internette kadın kılığına girdiği ortaya çıktı. Tutuklanan Davis’in telefonunu ele geçiren polis incelemelerinin sonucunda onlarca çocuğa ait cinsel içerikli fotoğraf ve videoları buldu.

Kadın kılığına girerek erkek çocuklarını kandırdı! Telefonunda 80’den fazla çocuğun cinsel içerikli görüntüleri ortaya çıktı

Fox 40’ın haberine göre, 24 yaşındaki Demetrius Carl Davis, cep telefonuna ve bilgisayarına kaydettiği seks eylemlerini yapmaya ve filme almaya çalıştığı iddia edilen 80'den fazla çocuk kurbanı tarafından tespit edildikten sonra Sacramento İlçesi Şerif Ofisi tarafından tutuklandı. Şerifin ofis sözcüsü Çavuş, Davis'in genellikle 6 ila 13 yaş arasındaki çocuklarla iletişim kurmak için internette Lizzy isimli bir kadın karakter yarattığını dile getirdi. Kadın kılığına giren Davis’in ABD başta olmak üzere diğer birçok ülkeden 100’ün üzerinde çocukla temasa geçtiği belirlendi.

13 öğrencisine tecavüz eden Endonezyalı okul müdürünün cezası kesinleşti13 öğrencisine tecavüz eden Endonezyalı okul müdürünün cezası kesinleşti

DİĞER AİLE ÜYELERİYLE İLİŞKİYE ZORLAMIŞ

Sacramento İlçesi Şerif Ofisi sözcüsü Çavuş Grassman, “Bu konuda iğrenç olan durum çocukları ailenin diğer fertleriyle cinsle ilişkiye girmeye ve o anları kayıt altına almaya zorlaması. Kurbanların bazılarının kız kardeşleriyle cinsel ilişkiye girdiği anları Davis’e gönderdiğini tespit ettik. Son birkaç ay içinde Davis’in tüm elektronik cihazlarını hepsi adli analizle inceledik. Ulusal ve uluslararası olarak 80 kurban tepsit ettik. Sayılarının artabileceğini düşünebiliyoruz” dedi.

15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! İfadesi herkesi şaşırttı: Yaş sadece bir sayıdır15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! İfadesi herkesi şaşırttı: Yaş sadece bir sayıdır


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”
Dünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttıDünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttı
Şoke eden itiraf! “Eşimin arkadaşlarımla cinsel ilişkiye...”Şoke eden itiraf! “Eşimin arkadaşlarımla cinsel ilişkiye...”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç detay! Günlerdir aranıyordu, yol kenarında bulundu

Korkunç detay! Günlerdir aranıyordu, yol kenarında bulundu

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Flört uygulamasından tanıştı! Dehşeti yaşadı

Flört uygulamasından tanıştı! Dehşeti yaşadı

İlginizi Çekebilir

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.