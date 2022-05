Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu! Müstehcen fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit edince...

17 yaşındaki Ryan Last, internette tanıştığı kadın kılığındaki bir dolandırıcının kendisinin müstehcen fotoğraflarını ailesine ve arkadaşlarına göndermekle tehdit ettikten sonra intihar etti. Gencin dolandırıcıya ödeme yapması için maddi durumunun yeterli olmaması üzerine intihar ettiği iddia edildi.

İNTİHAR NOTU BIRAKTI

Kaliforniye’da yaşayan 17 yaşındaki Ryan Last isimli lise öğrencisi cinsel içerikli fotoğraflarını kadın kılığındaki bir kişiye gönderdi. Daha sonrasında dolandırıcı fotoğraflarını ailesine ve arkadaşlarına göndermekle tehdit ederek lise öğrencisinden 5 bin dolar istedi. Ödemeye gücünün yetmediğini ifade eden Last, üniversite için ailesinin yaptığı birikimden aylık olarak dolandırıcıya ödeme yapmaya başladı. Aylık olarak 150 dolar ödemeye gücünün yetmediği noktada ardında utancını anlatan bir intihar notu bırakan Last, canına kıydı.

Oğlunun ölüm haberiyle sarsılan anne Pauline Stuart, “Fotoğraflarının yayılması durumunda kendisini çok kötü hissedeceğini anlıyorum. Notu kesinlikle bu durumdan korktuğunu gösteriyordum. Hiçbir çocuk bu kadar korkmamalı. 150 doların bir çocuğun hayatından daha önemli olduğunu bilen bu insanlar nasıl aynada kendilerine bakabilirler? Bizim yaşadığımızı başka kimsenin yaşamasını istemem” dedi.