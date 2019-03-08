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Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

DİZİ HABERLERİ  | 08.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

3 sezondur FOX ekranlarında büyük bir heyecan ve ilgi ile izlenen Kadın dizisi özellikle son bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitliyor. Her oyuncusu ayrı başarılı olan dizideki bir karakter ise artık izleyiciyi iyice çıldırttı.

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

FOX ekranlarında Salı akşamları yayınlanan ve farklı konusu ile seyircinin büyük ilgi gösterdiği dizi reyting listelerinde de zirveyi zorluyor. Oyuncuların performansları ile tam not aldığı Kadın dizisindeki Ceyda karakteri ise artık izleyiciyi bıktırdı.

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Bahar'ın öldü sandığı eşi Sarp'a kavuşması ve dağ evinde yaşamaya başlamasından sonra daha da heyecanlı olan dizideki yan roller de en az başrol kadar ilgi çekmeye başladı.

Farklı hikayesi ile özellikle son bölümlerde sık sık karşımıza çıkan Ceyda gibi... Çocuğunun babası Emre ile tanışmasının ardından dikkatleri üzerine çeken Ceyda giyimi ve tarzı ise seyirciyi isyan ettirdi.

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Dizinin son bölümündeki bir sahnenin ardından ise izleyici kazan kaldırdı. Senaristlere sosyal medyadan çağrıda bulundu. Özensiz giyimi, bakımsız saçları ve üzerinden çıkarmadığı leopar desenli taytı ile hizmetçi sanılan Ceyda'nın hali izleyiciyi üzdü.

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Emre ile gittiği bir ev partisinde gelen güzel ve bakımlı kadınların onu evin hizmetçisi sanması üzerine bozulan Ceyda, evi terketmişti. Ceyda'nın o üzgün perişan hali izleyiciyi sarstı.

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YETER ARTIK CEYDA DEĞİŞSİN

Son yaşanan olayların ardından ise izleyici artık Ceyda'nın değişmesini, kendisine bakmasını ve özellikle bakımsız sarı saçlarını değiştirmesini istiyor. Bakalım dizinin ilerleyen bölümlerinde Gökçe Eyüboğlu’nun hayat verdiği Ceyda karakteri nasıl değişecek.

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