Kadının yerçekimsiz hali: Ayşegül Aldinç

Usta sanatçı Ayşegül Aldinç'in, Posta Gazetesi'nden Dilara Doğan'a verdiği röportaj şöyle:

Sahip olduğunuz en gereksiz bilgi?

Malumatfuruş olduğum için kafam çöp kutusu gibi. Gerekli gereksiz bir sürü bilgi var ama lazım olunca ukalalık yapmaya yarıyorlar.

İsminizi kendiniz koyma şansınız olsa ne koyardınız?

Eylül doğumluyum. Eylül ismini gençken severdim. Sonradan baktım biraz hüzünlü; o yüzden vazgeçtim. Enternasyonel anlamda okuma ve söylemede pek zor olmayacak bir isim olması fena olmayabilirdi. Ayşegül Aldinç takdir edersiniz ki zorluyor!

Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan?

Dışarıdan çok öyle görünmediğimi biliyorum ama kedi. Nankörlüğü yakıştırırlar bu güzel hayvancıklara ama hiç nankörlüklerini görmedim ben. Çok kedim oldu, bu yüzden söz sahibiyim.

Size aşık olmak nasıl bir his?

Eğlenceli, hoş bir his.

Aşk uğruna yaptığınız en çılgınca şey?

Annemin arabasını çalıp, hadi ödünç almak diyelim, sevgilime gitmek.

Çocukluğunuza dair en çok neyi özlüyorsunuz?

Babamın hayatta olduğu, çekirdek ailemizle mutlu günlerimizi... Zamanı geri çevirme imkanım olsaydı, annemin o yaşlarda kalmasını isterdim.