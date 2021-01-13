“Kadınlar Venüs’ten, erkekler Mars’tan” dedikleri kadar var! Kadın ve erkek arasındaki 10 fark!

Kadınların hayatı daha komplike ve karmaşık, erkeklerin ise oldukça düz ve basit algıladıkları düşünülür. Hatta bir kadın bir cümleyi söylediğinde altında mutlaka başka anlamlar barındırdığı söylenir. Bu nedenle erkek beyni genelllikle kadını anlamakta büyük zorluk yaşar. Kadın ve erkek arasındaki farkları saatlerce konuşabiliriz. Bu konunun üzerine ne kitaplar yazılmış, ne filmler çekilmiştir. Aslında bu iki cins arasındaki mevzu tamamen “Ne seninle ne sensiz” meselesidir. İşte kadın ve erkek arasındaki farkları anlatan birbirinden ilginç çizimler...

BİLGİSAYAR EKRANI

BUZDOLABI

DÜZEN

ARABA

ŞAMPUAN

DOLAP

HASTALIK

TİTANİK FİLMİ

ANLATIMA GİRİŞ

HAZIRLANMAK



