Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. “Kadınlar Venüs’ten, erkekler Mars’tan” dedikleri kadar var! Kadın ve erkek arasındaki 10 fark!

“Kadınlar Venüs’ten, erkekler Mars’tan” dedikleri kadar var! Kadın ve erkek arasındaki 10 fark!

Seray Üstün Seray Üstün 13.01.2021 10:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
“Kadınlar Venüs’ten, erkekler Mars’tan” dedikleri kadar var! Kadın ve erkek arasındaki 10 fark!

Erkekler ve kadınların farklı gezegenlerden geldiği her daim iddia edilen bir şehir efsanesidir. Bunun temeli aslında bu iki cinsin birbirini anlama konusunda zorluk yaşaması ve bir türlü kopamamasıdır. Kadınlar ve erkekler arasındaki sonu gelmek bilmeyen farklılıklar insanoğlunun yüzyıllardır konuşmaktan bıkmadığı en derin mevzudur. Sizler için kadın ve erkek arasındaki farkları daha mizahi yönle ele alan karikatürleri derledik.

Kadınların hayatı daha komplike ve karmaşık, erkeklerin ise oldukça düz ve basit algıladıkları düşünülür. Hatta bir kadın bir cümleyi söylediğinde altında mutlaka başka anlamlar barındırdığı söylenir. Bu nedenle erkek beyni genelllikle kadını anlamakta büyük zorluk yaşar. Kadın ve erkek arasındaki farkları saatlerce konuşabiliriz. Bu konunun üzerine ne kitaplar yazılmış, ne filmler çekilmiştir. Aslında bu iki cins arasındaki mevzu tamamen “Ne seninle ne sensiz” meselesidir. İşte kadın ve erkek arasındaki farkları anlatan birbirinden ilginç çizimler...

BİLGİSAYAR EKRANI

BİLGİSAYAR EKRANI

BUZDOLABI

BUZDOLABI

DÜZEN

DÜZEN

ARABA

ARABA

ŞAMPUAN

ŞAMPUAN

DOLAP

DOLAP

HASTALIK

HASTALIK

TİTANİK FİLMİ

TİTANİK

ANLATIMA GİRİŞ

ANLATIMA GİRİŞ

HAZIRLANMAK

HAZIRLANMA

“Kadınları anlamak zor” klişesinden hareket eden erkeklerle kadınları anlama sanatının inceliklerini paylaşıyoruz!“Kadınları anlamak zor” klişesinden hareket eden erkeklerle kadınları anlama sanatının inceliklerini paylaşıyoruz!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Masumlar Apartmanı’nına yorumlar gecikmedi!Masumlar Apartmanı’nına yorumlar gecikmedi!
Osmanlı'nın manevi kurucusunun türbesiOsmanlı'nın manevi kurucusunun türbesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu halinden eser kalmadı

Bu halinden eser kalmadı

Netflix 2021 filmleriyle gövde gösterisi yaptı

Netflix 2021 filmleriyle gövde gösterisi yaptı

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Diziden sonra çıtayı yükseltti

Diziden sonra çıtayı yükseltti

İlginizi Çekebilir

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

İlk yarım saati izlemek neredeyse imkansız

İlk yarım saati izlemek neredeyse imkansız

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Resimdeki farklı harfi 10 saniyede bulabilir misiniz?

Resimdeki farklı harfi 10 saniyede bulabilir misiniz?

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Diğer Haberler

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 13 Ocak tarihte bugün neler oldu?

Japonya’dan Koreli seks kölelerine özür!

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra sosyal medyanın gündemine oturdu!

Masumlar Apartmanı’nına yorumlar gecikmedi!

01.01 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saat 01.01 ne anlama gelir?

Türk edebiyatının mihenk taşlarından bir olarak kabul edilen Oğuz Atay’ın yalnızlık üzerine söylediği 10 söz!

Oğuz Atay’dan okuyanın yalnızlığını da yansıtan 10 söz!

Muhtemelen bu resimdeki farklı harfi 10 saniyeden kısa sürede bulamazsınız!

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Popüler kültürün eseri olan ancak daha önce hiç fark etmediğiniz detaylar!

Hiç duymadıklarınız! Morga kaldırılanlar, şarkı yazılanlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.