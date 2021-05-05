Kadınların girmesinin yasak olduğu ender bölgelerden biri: Athos Dağı

Dünyada kültürel zenginliklerin farklılıkları içerisinde birçok kutsal alan bulunuyor. Bu kutsal bölgelerin aslında kendilerine ait kuralları da yüzyıllar boyunca varlığını sürdürdü. Örneğin Tayland’da ya da Çin’de tapınaklara kapalı giysilerle girmek gerekirken, Nijerya’da ise Osun-Osogbo gibi kutsal yerlere girerken Osun Tanrısı’na inancı göstermek için beyaz kıyafetler giymek gerekiyor. Bazı lokasyonlarda ise kurallar oldukça katıdır. Çünkü bu tarz bölgelerde dinsel sorumlulukları bulunan kişiler tamamen izole bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Yunanistan’da bulunan Athos Dağı, bu katı kurallara sahip olan yerlerden biridir. Burada etkili olan tek kural ise kadınların bölgeye girmemesidir. Hatta Athos Dağı’na dair ortaya atılan rivayetlerde bu bölgede dişi hayvanların beslenmesine dahi izin verilmediği söylenir.

Aynoroz Güneydoğu Avrupa’da Yunanistan’ın Halkidiki Yarımadasından Ege’ye doğru uzanan üç dar ve uzun yarımadanın en doğusunda bulunan bir yerleşim yeridir. İlginç bir tarihsel sürece sahip olan bu bölgenin efsanelere konu olan kısmı ise Athos Dağı’dır. Dağ ve yarımadanın adını Trakyalı bir devden aldığı rivayet edilir. Efsaneye göre bu dev, Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak bilinen Poseidon’a dev kayalar fırlatmasıyla ünlüdür. Anlatılan hikayelerde bu devin Poseidon’a kaya fırlatırken denize düşmesi sonucunda Athos Dağı oluşmuştur.