Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kadınların girmesinin yasak olduğu ender bölgelerden biri: Athos Dağı

Kadınların girmesinin yasak olduğu ender bölgelerden biri: Athos Dağı

Seray Üstün Seray Üstün
05.05.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’da Rus Ortodoks rahiplerinin bin yıldır yaşadıkları Aynoroz bölgesindeki Athos Dağı, dünyada kadınların girmesinin yasak olduğu en geniş alanlardan biri olarak kabul ediliyor. Sizler için Athos Dağı’nın ilginç hikayesini mercek altına aldık.

Kadınların girmesinin yasak olduğu ender bölgelerden biri: Athos Dağı

Dünyada kültürel zenginliklerin farklılıkları içerisinde birçok kutsal alan bulunuyor. Bu kutsal bölgelerin aslında kendilerine ait kuralları da yüzyıllar boyunca varlığını sürdürdü. Örneğin Tayland’da ya da Çin’de tapınaklara kapalı giysilerle girmek gerekirken, Nijerya’da ise Osun-Osogbo gibi kutsal yerlere girerken Osun Tanrısı’na inancı göstermek için beyaz kıyafetler giymek gerekiyor. Bazı lokasyonlarda ise kurallar oldukça katıdır. Çünkü bu tarz bölgelerde dinsel sorumlulukları bulunan kişiler tamamen izole bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Yunanistan’da bulunan Athos Dağı, bu katı kurallara sahip olan yerlerden biridir. Burada etkili olan tek kural ise kadınların bölgeye girmemesidir. Hatta Athos Dağı’na dair ortaya atılan rivayetlerde bu bölgede dişi hayvanların beslenmesine dahi izin verilmediği söylenir.

Aynoroz Güneydoğu Avrupa’da Yunanistan’ın Halkidiki Yarımadasından Ege’ye doğru uzanan üç dar ve uzun yarımadanın en doğusunda bulunan bir yerleşim yeridir. İlginç bir tarihsel sürece sahip olan bu bölgenin efsanelere konu olan kısmı ise Athos Dağı’dır. Dağ ve yarımadanın adını Trakyalı bir devden aldığı rivayet edilir. Efsaneye göre bu dev, Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak bilinen Poseidon’a dev kayalar fırlatmasıyla ünlüdür. Anlatılan hikayelerde bu devin Poseidon’a kaya fırlatırken denize düşmesi sonucunda Athos Dağı oluşmuştur.

Kadınların zorla şişmanlatıldığı ve güzellik algısının yeniden yazıldığı bir ülke: MoritanyaKadınların zorla şişmanlatıldığı ve güzellik algısının yeniden yazıldığı bir ülke: Moritanya

Athos Dağı ve çevresinde bölge keşişlerin ibadet ettiği kutsal bir yer olarak görülüyor. Dünyevi zevklerinden uzaklaşıp keşişlerin inzivaya çekildiği bu bölgenin kadınlara yasak olmasının temel nedeni ise; Hristiyan din adamlarının ettiği bekaret yeminini çiğnenmemesini sağlamaktır. Athos Dağı’nı diğer bölgelerden ayıran en önemli özellikse tüm yarımadanın tek bir manastır olarak sayılmasıdır.

Bu ilginç yere 1045 yılından beri tek bir kadının dahi ayak basmadığı söylense de, özellikle savaş zamanında bazı istisnaların olduğu biliniyor. 1946-1949 yılları arasında Yunan iç savaşında yarımadaya kaçan hayvanlarını almaya gelen köylülerin içinde kadınlarda vardı. Ayrıca 1953 yılında Maria Poimenidou isimli bir kadın erkek kılığında adaya girmeyi başardı. Bu olayın üzerine ise kadınların adaya girmemesi için özel bir yasa çıkartıldı. Öte yandan tarihte sadece bir kadın Athos Dağı manastır topluluğunun izniyle bölgeye ayak basabildi. Bu kadın ise Orta çağ Sırp İmparatoriçesi Jelena’ydı (Helena). Tarihteki en güçlü Sırp hükümdarı olan Kudretli Dusan’ın eşiydi.

Bu adaya girebilmek için hala özel izin gerekiyor. Her isteyen erkek Athos Dağı bölgesine giremiyor. Keşişlerin yaşadığı bu bölgede komün bir yaşam tarzı hakim ve bölgede 2 bin kişi yaşıyor.

Kadınların erkeklere başlık parası ödediği kabilenin ilginç hikayesi!Kadınların erkeklere başlık parası ödediği kabilenin ilginç hikayesi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
4 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! 4 Mayıs reyting sonuçları açıklandı!
Atatürk'ün mirası dünyaya böyle tanıtılacakAtatürk'ün mirası dünyaya böyle tanıtılacak
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Doktor balıklar şifa saçıyor! Koronavirüs bu kaplıcaya uğramadı

Doktor balıklar şifa saçıyor! Koronavirüs bu kaplıcaya uğramadı

Gizemi 51 yıldır çözülemiyor! Yanan bir ceset ve şifreler

Gizemi 51 yıldır çözülemiyor! Yanan bir ceset ve şifreler

Yeni filminden ilk görüntüler

Yeni filminden ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Nazi döneminde ölüm saçtılar! En yüksek IQ'lu 5 cani

Nazi döneminde ölüm saçtılar! En yüksek IQ'lu 5 cani

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mantık sorusu! Resimde kaç karpuz görüyorsunuz?

Mantık sorusu! Resimde kaç karpuz görüyorsunuz?

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.