Kadınların zorla şişmanlatıldığı ve güzellik algısının yeniden yazıldığı bir ülke: Moritanya

Batı Afrika’da Batı Sahra ile Senegal arasında bulunan küçük ülke Moritanya’da kadınların zayıf olması hoş karşılanmıyor, hatta yasaklanıyor. Ülkede evlilik çağına gelen kadınların “iyi bir kısmet” bulabilmesi için şişman olmaları gerekiyor. Bu nedenle bu kadınlara deve sütü, zeytinyağına batırılmış ekmek ve keçi etinden oluşan bol kalorili bir şişmanlatma diyeti uygulanıyor. Kadınlar adeta çatlayan kadar yemek yemek zorunda bırakılıyor.

Moritanya’da bu şişmanlama üzerine kurulan geleneğe “Gavage” adı veriliyor. Gavage isminin bir diğer manası ise kazların aşırı beslenerek yenmesinden önce de yapılıyor. Bu isim bile Moritanya'da kadınlara olan bakışı gösteriyor. Bu diyeti yapanların ise 2 günde 5 kilo aldığı söyleniyor. Bu kültür özelinde açlık ve kuraklık çeken bu toplumda şişmanlık refah, zayıflık fakirlik göstergesi. Bu yüzden de aileler daha çocuk yaştaki kızlarını aşırı beslemeye başlıyor.

AYAK PARMAKLARI KIRILIYOR

“Gavage” geleneğini uygulamayı reddeden ya da yemek yemeyen kız çocuklarının ayak parmakları kırılıyor. Zorla beslenmeye maruz kalan kadınlar ve kız çocukları bunu bir işkence olarak tanımlıyor. Şişmanlama diyeti yapıp hala kilo alamayan yüzde 20'lik kısım ise çareyi yapay ilaçlarda arıyorlar. Kazandıkları azıcık parayı bile bu şişmanlatma haplarına harcayan kadınlar toplum tarafından dışlanıp asla evlenememe korkusuyla yaşıyorlar.



