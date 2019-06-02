Kadir Doğulu açıkladı: Bunu bilinçli bir şekilde yapıyoruz

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2 yıllık birlikteliklerinin sonunda 2016 yılında dünyaevine girmişti. Basından ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışan çift, doğa ile baş başa kalmayı tercih ediyor.

Şu sıralar 'Vuslat' dizisi ile ekranlara gelen yakışıklı oyuncu, "Mesleğimizden dolayı ekran önündeyiz ama özel hayatımızla göz önünde olmak zorunda değiliz. O yüzden bilinçli bir şekilde geri planda durduğumuz doğrudur. Ama bu demek değil ki, tepkiliyiz. O da olması gerektiği gibi oluyor. Ama gitmeyi tercih ettiğimiz yerlerde basınla karşılaşmıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Gecce

