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Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile kavga mı etti? Güldüren anı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:51 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile ilgili evde yaşadıkları bir olayı anlattı! Doğulu'nun açıklamaları güldürdü.

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile kavga mı etti? Güldüren anı

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu YouTube’de yayınlanan Zeynep Ocak’ın sunduğu 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programının konuk oldu.

Doğulu özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"Biz evde kapıyı pencereyi hiç kapatmayız, içeriye temiz hava girsin köpeklerimiz var onlar rahat girip çıksın diye… Bunun bazı avantajları bazı da dezavantajları var. Mesela dün akşam Neslihan bir iş için bir takım çalışmalar yapıyor. Orada çok hiddetli bir sahne var. Bir kadın ve bir erkeğin diyaloğu… Neslihan’a yardımcı olmak için ‘erkek karakteri ben oynayayım’ dedim. Senaryoyu canlandırmaya başladık. Ortam gergin, sesimiz yüksek şekilde konuşuyoruz. Komşularımız içeri giriyor o sırada, bizi duyunca kavga ettiğimizi düşünüp seslerini kesiyorlar.

Kulak kabartıyoruz, kavga ettiğimizi sanıp sessizce evlerine giriyorlar ‘sus sus, rahatsız etmeyelim’ diye. Hâlbuki orada senaryo gereği birbirimize çıkışıyoruz. Bazen böyle yanlış anlaşılmalar olabiliyor.

HEP DEVLET OKULLARINDA OKUDUM

Lisede ezik bir tiptim hatta eziğin önde gideniydim. Hep devlet lisesinde okudum. Sonra bir vakıf üniversitesine gitme fırsatı buldum. Onun haricinde sessiz, sakin, sürekli lakap takılan bir öğrenciydim. Sonradan açıldım.Bir adaya düşsem yanıma alacağım üç yemek; Tantuni, kuru fasulye pilav ve batırık yemeği…


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neslihan atagül Neslihan Atagül boşanma Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül

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