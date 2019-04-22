Kadir Doğulu: İkimiz de çocuk istiyoruz ama...

Oyuncu Kadir Doğulu, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel açıklamalarda bulundu.

İşte Kadir Doğulu'nun açıklamalarından satır başları...

"Ben geçmişimi unutmadım. Geçmiş demek bu gün demek, geçmişi unutmuyoruz da takılmıyoruz da...

Garsonluk yaptığımız dönemlerde bunu aleyhimizde kullanmaya çalışmışlardı. Beni bu mesleği küçümsemeleri üzdü.

Biz Neslihan'la genelde rahat edeceğimiz yerlere gidiyoruz. Ben atıcılıkla ilgileniyorum, bunu otellerde yapamam. İkimizde enstrüman çalıyoruz ve köpeklerimiz var...

Bir gün Neslihan dedi ki ‘Manzaraysa manzarayı, doğaysa doğayı kendimiz belirleyelim.' Daha önce Neslihan’la kamp da yapmıştık çok sevmişti sonra karavan almaya karar verdik.

Yanımızda eşyalarla gidiyoruz, çöp poşeti de oluyor, kendi çöpümüzü topluyoruz bir bakıyoruz etrafta da çöp var. Onları da topluyoruz…

Bu yaz da karavanla tatil yapacağız. Hem Türkiye’de hem de Yunanistan’a gideceğiz.

'NAZAR OLARAK BAKIYORUZ'

Çıkan dedikodulara nazar olarak bakıyoruz. Gün aşırı çıkıyor bunlar. Bak diyorum ‘bugün sen beni terk etmişsin, bir başka gün ben…’ nazarlık diye bakıyoruz.

İkimiz de gönülden çocuk istiyoruz… İkimiz de şükürler olsun sağlıklıyız ama onun da bir anı demi var o anın gelmesini bekliyoruz…"

