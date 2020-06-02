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Kadir Doğulu: Korkmaktan vazgeçtim

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 15:28 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile röportaj yaptı. Korkularının kalmadığını söyleyen Doğulu, "Anlaşılabilir miyim, anlaşılmaz mıyım korkusundan kurtuldum. Önüme çıkan ne varsa korkmaktan vazgeçtim" dedi.

Kadir Doğulu: Korkmaktan vazgeçtim

Eşi Neslihan Atagül'ün sorularını yanıtlayan Kadir Doğulu, "İnsanın tek sahip olacağı şey aşktır. Aşk dendiği zaman bir kadın ve erkek arasındaymış gibi düşünülüyor. Ona ben 'sevdalık' diyorum. Çünkü o iki insan arasında kalırsa sevda oluyor" dedi.

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"AŞK HER YERE YAYILMALI"

Doğulu, "Ama aşkı her yere yayabilirsen; yani doğaya, aileye gibi... O hal bozulmaz neşe getiriyor. Kimsenin birbirinden farklı olmadığını anlayacağı bir zemine geliyor. O zaman aşka dahi ihtiyaç kalmıyor" şeklinde konuştu.

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"KORKMAKTAN VAZGEÇTİM"

Oyuncu, Atagül'ün "Korku senin için ne demektir?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Anlaşılabilir miyim, anlaşılmaz mıyım korkusundan kurtuldum. Sonra bir baktım korku diye kavram yokmuş. Ölüm korkusundan dışarı çıkmıyoruz. Bunun olmadığını anlamak gerek. Önüme çıkan ne varsa korkmaktan vazgeçtim.

Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile 4 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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