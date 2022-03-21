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Kadir Ezildi düğün salonunda doğum günü yaptı! Takı töreni olay oldu

21.03.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi ilginç bir doğum günü partisi yaptı. Ezildi, düğün salonunda doğum günü partisi düzenleyerek takı töreni yapınca gündeme oturdu.

Kadir Ezildi düğün salonunda doğum günü yaptı! Takı töreni olay oldu

Fox Tv'nin sevilen yarışması En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi doğum günü için davetiye bastırıp paylaştı. Doğum günü gelip çatınca ise Ezildi, düğün salonunda doğum günü partisi düzenledi. Dansözden dev pasta kesimine kadar her şeyin olduğu partide en ilginç anlar ise doğum günü hediyelerinin verildiği an oldu.

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Kadir Ezildi resmen bir düğün töreninde gibiydi. Hediyelerin para, altın ve döviz olduğu doğum gününde takı töreni düzenlendi. Düğün gibi doğum günü yapan sunucu tüm sevdikleriyle düğün salonunda saatlerce dansöz ve Tarık Mengüç şarkılarıyla eğlendi.

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Kadir Ezildi gelen yorumlara ise "Keyfim böyle istedi" diyerek yanıt verdi.

Ekran Alıntısı

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