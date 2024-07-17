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  4. Kadir Ezildi sır gibi sakladığı sevgilisini paylaştı! Evlenme teklifi ettiği anlar gündem oldu

Kadir Ezildi sır gibi sakladığı sevgilisini paylaştı! Evlenme teklifi ettiği anlar gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.07.2024 13:19
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"En Hamarat Benim” isimli programda sunucu olan ve temizlik hastalığıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi son günlerde aldığı evlilik kararı ile gündemdeydi. Ezildi düğün hazırlıkları yaptığı anları takipçileri ile paylaşıyor ve herkes sevgilisini merak ediyordu. Kadir Ezildi sonunda sır gibi sakladığı sevgilisini paylaştı. Ezeldi'nin evlenme teklifi ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kadir Ezildi sır gibi sakladığı sevgilisini paylaştı! Evlenme teklifi ettiği anlar gündem oldu

MYNET-"En Hamarat Benim” isimli gündüz kuşağı programıyla adını geniş kitlelere duyuran sunucu Kadir Ezildi son günlerde özel hayatıyla gündemdeydi.

Evlilik hazırlığı yapan Kadir Ezildi sır gibi sakladığı sevgilisini sonunda paylaştı. Ezildi ailesiyle birlikte söz ve nişan için Erzurum'a gitti.

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EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Kadir Ezildi nişanlısı Gamze Türkmen'e evlenme teklif ettiği anları da sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

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Ezildi o anlara; 'Hayatımın her anı Türk sineması tadında. En büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarının yazarı olarak hayatıma hoş geldin' notunu düştü.

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O ANLARA YORUM YAĞDI

Ünlü sunucunun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ezildi ve nişanlısının bu anlarına sosyal medyada; 'sonunda', 'ülkece rahatlayabiliriz', 'çok mutlu olun' gibi yorumlar yapıldı.

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Kadir Ezildi En Hamarat Benim
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