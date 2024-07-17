Kadir Ezildi sır gibi sakladığı sevgilisini paylaştı! Evlenme teklifi ettiği anlar gündem oldu

MYNET-"En Hamarat Benim” isimli gündüz kuşağı programıyla adını geniş kitlelere duyuran sunucu Kadir Ezildi son günlerde özel hayatıyla gündemdeydi.

Evlilik hazırlığı yapan Kadir Ezildi sır gibi sakladığı sevgilisini sonunda paylaştı. Ezildi ailesiyle birlikte söz ve nişan için Erzurum'a gitti.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Kadir Ezildi nişanlısı Gamze Türkmen'e evlenme teklif ettiği anları da sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

Ezildi o anlara; 'Hayatımın her anı Türk sineması tadında. En büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarının yazarı olarak hayatıma hoş geldin' notunu düştü.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Ünlü sunucunun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ezildi ve nişanlısının bu anlarına sosyal medyada; 'sonunda', 'ülkece rahatlayabiliriz', 'çok mutlu olun' gibi yorumlar yapıldı.