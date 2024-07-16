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    4. Airfryersız mutfak kalmasın! Philips'ten Karaca'ya en sevilen airfryerlar indirimde

    Airfryersız mutfak kalmasın! Philips'ten Karaca'ya en sevilen airfryerlar indirimde

    Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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    Sağlıklı ve pratik yemekler hazırlamaya imkan tanıyan airfryerlar ile henüz tanışmadıysanız doğru zaman tam da şimdi! Prime Day'e özel Cosori'den Philips'e, Karaca'dan Grundig'e en sevilen airfryer modelleri indirime girdi. Sizin için indirimli fiyatıyla öne çıkan modelleri seçtik. İşte detaylar!

    Airfryersız mutfak kalmasın! Philips'ten Karaca'ya en sevilen airfryerlar indirimde

    Geleneksel kızartma yöntemlerine göre daha az yağ kullanarak yiyecekleri pişiren airfryerla, son yılların en popüler mutfak aletleri arasında yer alıyor. Kısa sürede, lezzet dolu ve sağlıklı yiyecekler hazırlamaya yardımcı olan bu yeni nesil mutfak ürünleri, sadece kızartma değil aynı zamanda ızgara, pişirme ve ısıtma gibi çeşitli pişirme seçeneklerini de sunuyor. Siz de henüz bir airfryer almadıysanız ve almayı düşünüyorsanız ya da sevdiklerinize hediye etme niyetindeyseniz Prime Day'e özel indirimdeki airfryer modellerine bakmadan geçmeyin.

    1. Cosori Airfryer XXL, 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

    Adsız tasarım - 2024-07-16T143450.389

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Beğenerek kullanıyorum rahat kullanımı var. Amerikanın önemli markalarından olduğunu belli ediyor. Yanında yemek kitabı geliyor içinde tarifler ve programlaması nasıl olacağı yazıyor."

    • "Pek bir eksi yanını görmedim. Gayet şık kullanışlı ürün. 2,5 kilo tavuğu bile içine gayet rahat alabiliyor. Pişirme aparatları daha fazla olsaydı keşke."

    • "Kokusuz dumansız yağ sıçrama derdi yok kısa sürede çok lezzetli yemekler... Aldığınıza memnun kalacağınız, hatta çok memnun kalacağınız bir mutfak aracı. Bütün yemeklerinizi onunla yapmak isteyeceksiniz, teşekkürler."
    Ürünü İncele

    2. Philips HD9252/90 Essential Airfryer

    Adsız tasarım - 2024-07-16T143709.251

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Güzel pişiriyor, ilk kullanımda koku yapmadı. Şunu bilmek lazım,pişirme haznesi öyle çok büyük değil. Cihazın kendisi büyük. Mağazalarda deneyimlemekte fayda var. 5 -6 kişilik bir aileye fazlasıyla yeter.Günün sonunda şu an piyasadaki en iyi airfryer bu, demek yanlış olmaz."

    • "Çok severek kullanıyoruz. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Patatesler, köfteler, ızgaralar hepsi şahane oluyor."
    Ürünü İncele

    3. Karaca Air Pro Cook XL 2 In 1 Konuşan Airfryer

    Adsız tasarım - 2024-07-16T144037.164

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Çok güzel. Kesinlikle alın."

    • "Dört kişilik bir aileyiz, şimdilik bize yetiyor ama tam sınırda bazen iki defa patates kızartıyoruz. Ürün gayet güzel ve kullanışlı. Yalnız bize gelen ürünün çekmecesinin alt tarafı biraz soldu, onun dışında çok memnunum."
    Ürünü İncele

    4. Arzum AR2074-G Airtasty XL Air Fryer Sıcak Hava Fritözü

    Adsız tasarım - 2024-07-16T144107.531

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Büyük olması avantajlı. Gayet işimizi gördü, ayrıca 4 yıl garanti olması güzel."

    • "Kullanımı, yiyeceklerin lezzetini koruması, temizliği, pratikliği açısından 5 yıldızı hak ediyor. Elektronik aksam konusunda markalarda çok fark olmadığını zannediyorum. Kullanılan plastik bence kaliteli. Özetle kullanımı ve temizliği kolay uygun bir mutfak aleti. 4 yıl garanti avantajı da var."
    Ürünü İncele

    5. Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü/Airfryer

    Adsız tasarım - 2024-07-16T144326.150

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Aldığımız ilk günden beri annem neredeyse her şeyi bunda pişirmeye başladı. Çok memnun, keşke daha önce alsaymışım diyor. Hatta zorla teyzeme de aldırdı. Kesinlikle tavsiye ediyoruz, alabilirsiniz hem hızlı kargo hem kaliteli ürün. Ayrıca burada oldukça uygundu fiyatı."

    • "Çok hızlı kargo ve teslimat, uygun fiyat, süper kalite."
    Ürünü İncele

    6. Kumtel Digital Fastfryer HAF-02 - Airfryer

    Adsız tasarım - 2024-07-16T144522.193

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Geniş hacimli, güzel ve kaliteli ürün, kullanımı kolay ve pratik, aynı zamanda fiyatı diğer satıcılara göre daha uygundu. Çok memnunuz, teşekkürler."

    • "Bu fiyata, bu hazne kapasitesinde gayet güzel bir ürün. Denediğim tüm yemekler güzel oldu. Sadece kendi şahsi düşünceme göre kendi belirlediği standart dereceden bi tık daha sıcak kullanmak gerek. Ama bu benim düşüncem."
    Ürünü İncele

    7. Homend Airfryday 2508H, 4 Litre Sıcak Hava Fritözü Airfryer

    Adsız tasarım - 2024-07-16T144644.239

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Pişirmesi gayet güzel. Tercih edebilirsiniz. İç kısmındaki ızgaranın malzemesi kaliteli olması da ayrıca güzel."

    • "Paketlemesi güzeldi, sağlam bir şekilde geldi. Türkçe kullanma kılavuzu açıklayıcı ve tatlı bir dil ile yazılmış, hoşuma gitti. Kampanyalı fiyattan almıştım size de bu şekilde almanızı öneririm. İşini gayet iyi yapıyor, en iyi yaptığı şey patates kızartması. Tabii ki de fırın varken patates kızartması haricinde çok gerek olmuyor bu cihaza aslında ama bir sorun yaşamadım, çok iyi çalışıyor."
    Ürünü İncele

    8. Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz, 1.4 kg, 7.3 L Kapasite

    Adsız tasarım - 2024-07-16T144909.741

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "O kadar memnunum ki, iyi ki almışım diyorum sürekli kendime. İki arkadaşım daha benden görüp aldı, çok memnun kaldılar. Alın aldırın, hiç düşünmeyin bile."

    • "Derin yağda kızartma olayına son verdim bu airfryer ile. Sağlıklı bir yaşama adım attık resmen. Hem içim rahat hem de bence bütçeyi bayağı koruyor. Tavsiye ederim"
    Ürünü İncele

    9. Grundig AirFit XXL Camlı Airfryer FRY 7320 7,6 Litre

    Adsız tasarım - 2024-07-16T145134.188

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Alırken tereddütte almıştım. Kullanmaya başladıktan sonra iyi ki almışım dedim. Kullanımı kolay. Temizliği çok basit. Ürün kalitesi de iyi. Pişman olmayacağınız bir ürün."

    • "Geneli memnun kaldım. İç haznesi gayet geniş. Pişirme performansı gayet iyi.
      Bir de içinde pişirme sepeti olsaydı 5 yıldız olabilirdi."
    Ürünü İncele

    10. Karaca Air Pro Cook Duo Tandır XXXL 8 L Airfryer

    Adsız tasarım - 2024-07-16T145321.215

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Geniş aileler için ideal. Biz 6 kişiyiz, bize yetiyor. Çok memnunuz."

    • "Bir tarafında et pişirirken diğer tarafında patates ve sebze yapıyorum. Zamandan kazandırıyor."
    Ürünü İncele

    Bu içerik 16 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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