Airfryersız mutfak kalmasın! Philips'ten Karaca'ya en sevilen airfryerlar indirimde

Geleneksel kızartma yöntemlerine göre daha az yağ kullanarak yiyecekleri pişiren airfryerla, son yılların en popüler mutfak aletleri arasında yer alıyor. Kısa sürede, lezzet dolu ve sağlıklı yiyecekler hazırlamaya yardımcı olan bu yeni nesil mutfak ürünleri, sadece kızartma değil aynı zamanda ızgara, pişirme ve ısıtma gibi çeşitli pişirme seçeneklerini de sunuyor. Siz de henüz bir airfryer almadıysanız ve almayı düşünüyorsanız ya da sevdiklerinize hediye etme niyetindeyseniz Prime Day'e özel indirimdeki airfryer modellerine bakmadan geçmeyin.
Kullanıcılar ne diyor?
"Beğenerek kullanıyorum rahat kullanımı var. Amerikanın önemli markalarından olduğunu belli ediyor. Yanında yemek kitabı geliyor içinde tarifler ve programlaması nasıl olacağı yazıyor."
"Pek bir eksi yanını görmedim. Gayet şık kullanışlı ürün. 2,5 kilo tavuğu bile içine gayet rahat alabiliyor. Pişirme aparatları daha fazla olsaydı keşke."
Kullanıcılar ne diyor?
"Güzel pişiriyor, ilk kullanımda koku yapmadı. Şunu bilmek lazım,pişirme haznesi öyle çok büyük değil. Cihazın kendisi büyük. Mağazalarda deneyimlemekte fayda var. 5 -6 kişilik bir aileye fazlasıyla yeter.Günün sonunda şu an piyasadaki en iyi airfryer bu, demek yanlış olmaz."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok güzel. Kesinlikle alın."
Kullanıcılar ne diyor?
"Büyük olması avantajlı. Gayet işimizi gördü, ayrıca 4 yıl garanti olması güzel."
Kullanıcılar ne diyor?
"Aldığımız ilk günden beri annem neredeyse her şeyi bunda pişirmeye başladı. Çok memnun, keşke daha önce alsaymışım diyor. Hatta zorla teyzeme de aldırdı. Kesinlikle tavsiye ediyoruz, alabilirsiniz hem hızlı kargo hem kaliteli ürün. Ayrıca burada oldukça uygundu fiyatı."
Kullanıcılar ne diyor?
"Geniş hacimli, güzel ve kaliteli ürün, kullanımı kolay ve pratik, aynı zamanda fiyatı diğer satıcılara göre daha uygundu. Çok memnunuz, teşekkürler."
Kullanıcılar ne diyor?
"Pişirmesi gayet güzel. Tercih edebilirsiniz. İç kısmındaki ızgaranın malzemesi kaliteli olması da ayrıca güzel."
Kullanıcılar ne diyor?
"O kadar memnunum ki, iyi ki almışım diyorum sürekli kendime. İki arkadaşım daha benden görüp aldı, çok memnun kaldılar. Alın aldırın, hiç düşünmeyin bile."
Kullanıcılar ne diyor?
"Alırken tereddütte almıştım. Kullanmaya başladıktan sonra iyi ki almışım dedim. Kullanımı kolay. Temizliği çok basit. Ürün kalitesi de iyi. Pişman olmayacağınız bir ürün."
Kullanıcılar ne diyor?
"Geniş aileler için ideal. Biz 6 kişiyiz, bize yetiyor. Çok memnunuz."
Bu içerik 16 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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