Airfryersız mutfak kalmasın! Philips'ten Karaca'ya en sevilen airfryerlar indirimde

Geleneksel kızartma yöntemlerine göre daha az yağ kullanarak yiyecekleri pişiren airfryerla, son yılların en popüler mutfak aletleri arasında yer alıyor. Kısa sürede, lezzet dolu ve sağlıklı yiyecekler hazırlamaya yardımcı olan bu yeni nesil mutfak ürünleri, sadece kızartma değil aynı zamanda ızgara, pişirme ve ısıtma gibi çeşitli pişirme seçeneklerini de sunuyor. Siz de henüz bir airfryer almadıysanız ve almayı düşünüyorsanız ya da sevdiklerinize hediye etme niyetindeyseniz Prime Day'e özel indirimdeki airfryer modellerine bakmadan geçmeyin.

1. Cosori Airfryer XXL, 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

Kullanıcılar ne diyor?

"Beğenerek kullanıyorum rahat kullanımı var. Amerikanın önemli markalarından olduğunu belli ediyor. Yanında yemek kitabı geliyor içinde tarifler ve programlaması nasıl olacağı yazıyor."

"Pek bir eksi yanını görmedim. Gayet şık kullanışlı ürün. 2,5 kilo tavuğu bile içine gayet rahat alabiliyor. Pişirme aparatları daha fazla olsaydı keşke."

"Kokusuz dumansız yağ sıçrama derdi yok kısa sürede çok lezzetli yemekler... Aldığınıza memnun kalacağınız, hatta çok memnun kalacağınız bir mutfak aracı. Bütün yemeklerinizi onunla yapmak isteyeceksiniz, teşekkürler."

2. Philips HD9252/90 Essential Airfryer

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel pişiriyor, ilk kullanımda koku yapmadı. Şunu bilmek lazım,pişirme haznesi öyle çok büyük değil. Cihazın kendisi büyük. Mağazalarda deneyimlemekte fayda var. 5 -6 kişilik bir aileye fazlasıyla yeter.Günün sonunda şu an piyasadaki en iyi airfryer bu, demek yanlış olmaz."

"Çok severek kullanıyoruz. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Patatesler, köfteler, ızgaralar hepsi şahane oluyor."

3. Karaca Air Pro Cook XL 2 In 1 Konuşan Airfryer

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel. Kesinlikle alın."

"Dört kişilik bir aileyiz, şimdilik bize yetiyor ama tam sınırda bazen iki defa patates kızartıyoruz. Ürün gayet güzel ve kullanışlı. Yalnız bize gelen ürünün çekmecesinin alt tarafı biraz soldu, onun dışında çok memnunum."

4. Arzum AR2074-G Airtasty XL Air Fryer Sıcak Hava Fritözü

Kullanıcılar ne diyor?

"Büyük olması avantajlı. Gayet işimizi gördü, ayrıca 4 yıl garanti olması güzel."

"Kullanımı, yiyeceklerin lezzetini koruması, temizliği, pratikliği açısından 5 yıldızı hak ediyor. Elektronik aksam konusunda markalarda çok fark olmadığını zannediyorum. Kullanılan plastik bence kaliteli. Özetle kullanımı ve temizliği kolay uygun bir mutfak aleti. 4 yıl garanti avantajı da var."

5. Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü/Airfryer

Kullanıcılar ne diyor?

"Aldığımız ilk günden beri annem neredeyse her şeyi bunda pişirmeye başladı. Çok memnun, keşke daha önce alsaymışım diyor. Hatta zorla teyzeme de aldırdı. Kesinlikle tavsiye ediyoruz, alabilirsiniz hem hızlı kargo hem kaliteli ürün. Ayrıca burada oldukça uygundu fiyatı."

"Çok hızlı kargo ve teslimat, uygun fiyat, süper kalite."

6. Kumtel Digital Fastfryer HAF-02 - Airfryer

Kullanıcılar ne diyor?

"Geniş hacimli, güzel ve kaliteli ürün, kullanımı kolay ve pratik, aynı zamanda fiyatı diğer satıcılara göre daha uygundu. Çok memnunuz, teşekkürler."

"Bu fiyata, bu hazne kapasitesinde gayet güzel bir ürün. Denediğim tüm yemekler güzel oldu. Sadece kendi şahsi düşünceme göre kendi belirlediği standart dereceden bi tık daha sıcak kullanmak gerek. Ama bu benim düşüncem."

7. Homend Airfryday 2508H, 4 Litre Sıcak Hava Fritözü Airfryer

Kullanıcılar ne diyor?

"Pişirmesi gayet güzel. Tercih edebilirsiniz. İç kısmındaki ızgaranın malzemesi kaliteli olması da ayrıca güzel."

"Paketlemesi güzeldi, sağlam bir şekilde geldi. Türkçe kullanma kılavuzu açıklayıcı ve tatlı bir dil ile yazılmış, hoşuma gitti. Kampanyalı fiyattan almıştım size de bu şekilde almanızı öneririm. İşini gayet iyi yapıyor, en iyi yaptığı şey patates kızartması. Tabii ki de fırın varken patates kızartması haricinde çok gerek olmuyor bu cihaza aslında ama bir sorun yaşamadım, çok iyi çalışıyor."

8. Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz, 1.4 kg, 7.3 L Kapasite

Kullanıcılar ne diyor?

"O kadar memnunum ki, iyi ki almışım diyorum sürekli kendime. İki arkadaşım daha benden görüp aldı, çok memnun kaldılar. Alın aldırın, hiç düşünmeyin bile."

"Derin yağda kızartma olayına son verdim bu airfryer ile. Sağlıklı bir yaşama adım attık resmen. Hem içim rahat hem de bence bütçeyi bayağı koruyor. Tavsiye ederim"

9. Grundig AirFit XXL Camlı Airfryer FRY 7320 7,6 Litre

Kullanıcılar ne diyor?

"Alırken tereddütte almıştım. Kullanmaya başladıktan sonra iyi ki almışım dedim. Kullanımı kolay. Temizliği çok basit. Ürün kalitesi de iyi. Pişman olmayacağınız bir ürün."

"Geneli memnun kaldım. İç haznesi gayet geniş. Pişirme performansı gayet iyi.

Bir de içinde pişirme sepeti olsaydı 5 yıldız olabilirdi."

10. Karaca Air Pro Cook Duo Tandır XXXL 8 L Airfryer

Kullanıcılar ne diyor?

"Geniş aileler için ideal. Biz 6 kişiyiz, bize yetiyor. Çok memnunuz."

"Bir tarafında et pişirirken diğer tarafında patates ve sebze yapıyorum. Zamandan kazandırıyor."

Bu içerik 16 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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