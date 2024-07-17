Alışveriş severlerin favorileri! İşte Prime Day'in en çok satan ürünleri

Bütçe dostu keyifli bir alışveriş yapmaya niyetlendiyseniz doğru yerdesiniz. Prime Day indirimleriyle tüm ihtiyaçlarınızı uygun fiyata alabilirsiniz. 22 Temmuz'a kadar sürecek yılın en büyük indirimli alışverişlerinden biri olan Prime Day, ikinci gününde flaş fırsatlarla, sürpriz indirimlerle alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Üstelik birçok popüler ürün, Prime Day'e özel indirimde. Sizin için Prime Day'in en çok satan ürünlerinden bir seçki yaptık. Alışveriş severlerin Prime Day tercihleri neler merak ediyorsanız, işte detaylar!

1. Kombinlerinizin yıldızı olacak: Levi's 511 Slim Jean Erkek İndigo Pantolon

Levi's 511 Slim Jean Erkek İndigo Pantolon, %100 pamuk materyali, dar kesimi ve standart boyu ile hem şık hem de rahat bir kesime sahip. Beş cepli tasarımı ve fermuarlı yapısı ile klasik ve modern tarzları harika bir biçimde bir araya getiren indigo renkli pantolonu günlük hayatta, iş yerinde veya özel bir davette, kısacası her durumda giyebilirsiniz.

2. Koşularınızın vazgeçilmezi olacak: Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Beyaz Koşu Ayakkabısı

Hafif ve nefes alabilen file üst kısmı ile konfor yaratan Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Beyaz Koşu Ayakkabısı, Charged Cushioning orta tabanı ve yumuşak EVA tabanlığı her adımda rahatlık verir. Kauçuk dış tabanı ve 10mm topuk-burun farkı ile koşucular için ideal bir tasarıma sahip beyaz renkli koşu ayakkabısı, esnekliği ve çok yönlülüğü ile hem günlük yaşamda hem de spor aktiviteleri için mükemmel bir seçimdir.

3. Nereye giderseniz yanınızda: Anker SoundCore 2 Taşınabilir Siyah Hoparlör

Anker SoundCore 2 Taşınabilir Siyah Hoparlör, 12 W ses gücü ve geliştirilmiş bas sistemi ile herhangi bir ses düzeyinde düşük distorsiyon ve derin bası garanti altına alır. IPX7 koruması ile yağmurdan, tozdan ve sudan etkilenmez, böylelikle her ortamda yanınızda bulundurabilirsiniz. 24 saatlik çalma süresi ile gün boyu müzik keyfi yaşatan siyah renkli hoparlör, Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde güçlü bağlantı ve dahili mikrofon ile eller serbest arama yapma imkanı verir.

4. Tadilat işi bitmeyenlere: Einhell TE-CD 12/1 3X-Li +39 (1x2,0Ah) Akülü Kırmızı-Siyah Vidalama Matkabı

Matkap takımı eski performansı vermeyen, daha kapsamlı bir set almak isteyen ya da hangi matkap takımını alacağından emin olamayanlar için harika bir fırsat sunan Einhell TE-CD 12/1 3X-Li Akülü Vidalama Matkabı, dayanıklı malzemesi ve geniş aksesuar seti ile her tür işinizi hızlıca halletmenizi destekliyor. Dahili LED ışık ile çalışma alanınızı aydınlatabilir, elektronik hız kontrolü fonksiyonu ile malzemeye uygun hız ayarları yapabilirsiniz. Çıkarılabilir mandren ve açılı ek ile zor yerlerde bile kolayca çalışabilirsiniz. Pratik, kullanışlı ve sağlam Einhell matkap, her evde bulunması gereken bir yardımcı.

5. Her evin ihtiyacı: Fairy Platinum Limon Kokulu Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü (50 yıkama)

En inatçı kirleri bile ilk yıkamada temizlemesiyle akıllarımıza kazınan Fairy Platinum Limon Kokulu Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü, bulaşıklarınızın parlak ve temiz olur. Yağlı filtrelerinizi bile temizleyen kapsüllerin kullanımı da son derece basittir, ambalajı açmadan bulaşık makinenizin deterjan bölümüne yerleştirmeniz yeterli. Prime Day haftasında akıllıca bir alışveriş gerçekleştirmek isteyenler için cam ve gümüş koruma özellikleri ile her yıkamada harika sonuçlar alacağınız Fairy kapsüller kaçırılmayacak bir indirimde!

6. Konforlu ve güvenli bir tıraş keyfi: Philips QP2724/10 OneBlade Yeşil-Siyah Yüz Tıraş Makinesi

Dayanıklı malzemesi ile uzun ömürlü olan Philips QP2724/10 OneBlade Yüz Tıraş Makinesi, hem ıslak hem de kuru uygulamaya uygunluğuyla günlük kullanım için mükemmel bir seçim! Çift taraflı bıçak teknolojisiyle kusursuz bir tıraş deneyimi vaat eden tıraş makinesi aynı zamanda hızlı şarj özelliği ve ayrılabilir başlığı ile de pratik bir tıraş sağlar.

7. Her eve gerek: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Siyah Termos (2.3 lt)

Sadece outdoor etkinlikleri sevenler için değil piknik veya sık sık seyahat edenler için de oldukça kullanışlı bir ürün olan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 18/8 paslanmaz çelik yapısı ve çift cidarlı vakum yalıtımı ile içeceklerinizi 48 saat sıcak ve soğuk, 240 saat ise buzlu tutar. Sızdırmaz kapağı, bardak olarak da kullanılabilir ve katlanabilir tutacağı ile taşıması da oldukça konforlu olan termos BPA içermez ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Sağlamlığı ve pratikliği ile her yerde yanınızda götürebileceğiniz Stanley termos, Prime Day fırsatlarından mutlaka faydalanılması gereken bir eşya!

8. Kompakt boyutu ve şık tasarımıyla gününüzü kolaylaştıran: Puma Üniseks Yetişkin Fundamentals XS Siyah Spor Çantası

Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen Puma Fundamentals XS Spor Çantası, spor salonunda, havuzda, seyahatlerinize veya günlük yaşantınızda işinize yarayacak işlevsel bir bir ürün. Çoklu bölmeleri ve dayanıklı kaplaması ile tüm eşyalarınızı düzenli bir biçimde yerleştirmenizi sağlayan spor çantası, ayarlanabilir omuz askısı ve yastıklı taban paneli ile omzunuzu acıtmadan eşyalarınızı taşımaya olanak tanır. Yazın günübirlik gittiğiniz seyahatlerden spor salonunda ve havuzda geçirdiğiniz vakitlere kadar Puma çanta herkesin dolabında yer alması gereken bir ürün!

9. Telefonunu yenilemeyi planlayanlara: Samsung Galaxy A24 Siyah Akıllı Cep Telefonu

Piyasanın pahalılığında ne telefon alsam diye düşünenler için müthiş bir öneriyle geldik: Samsung Galaxy A24 Siyah Akıllı Cep Telefonu, 6,5 inç FHD+ Süper AMOLED ekranı ve 1.000 nit parlaklığı ile her detayı net bir biçimde görüntülüyor. 50MP ana kamerası, geniş açılı ve makro çekim özellikleri ile her anınızı mükemmel şekilde yakalayan akıllı telefon, üçlü sekiz çekirdekli işlemcisi ve 128 GB depolama kapasitesi ile kesintisiz bir deneyimi vaat ediyor. 5.000 mAh pili ile 2 günden fazla çalışabilen ve Samsung Knox ile verilerinizi güvende tutan telefonun 6 GB RAM’i ile de günlük işlerinizi rahatça halledebilirsiniz.

10. Kahvesiz yapamayanlara: Philips HD7462/20 Daily Collection Cam Sürahili Siyah-Metal Kahve Makinesi

Aroma karıştırıcı başlığı sayesinde ilk fincandan son fincana kadar enfes aromalı kahveler içebileceğiniz Philips Daily Collection Cam Sürahili Siyah-Metal Kahve Makinesi ile kahve keyfini her an en üst seviyede yaşayabilirsiniz! Makinenin su seviyesi göstergesiyle 1,2 litrelik kapasitelik haznesini hemen doldurarak 10 büyük veya 15 küçük fincan kahve yapabilirsiniz. Şık siyah-metal rengiyle mutfağınıza zarif bir dokunuş katan cihaz, kahveniz hazır olduktan 30 dakika sonra otomatik kapanma özelliği ile enerji tasarrufu sağlarken damlama önleyici sistemi ile de kahve keyfiniz yarıda bırakmıyor. Pratik temizleme özelliği ile sürahi ve filtre tutucuyu bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz makinenin LED güç düğmesi de açıkken kırmızı ışık yanarak makinenin çalışıp çalışmadığını anlamayı kolaylaştırıyor.

11. Cildinizi derinlemesine temizleyen: CeraVe Yağlı Ve Düzensiz Ciltler İçin Yüz Temizleme Jeli

Özellikle akneye eğilimli ciltler için harika bir çözüm sunan CeraVe'nin Yağlı ve Düzensiz Ciltler İçin Yüz Temizleme Jeli, cildinizin koruyucu bariyerini onarırken gözenekleri açar ve fazla yağı temizler. İçeriğindeki 3 temel seramid, salisilik asit ve niasinamid sayesinde cildinizin sebum dengesini bozmadan temizler ve kusurların görünümünü azaltır. Yağ emici teknolojisi ile cildinize rahat nefes aldıran jelin kullanımı da çok basit: Nemli ya da ıslak ellerinize jelden biraz alıp yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın, ardından köpüğü ılık su ile durulayın. Hem sabah hem de akşam kullanarak cildinizin tazeliğini koruyabileceğiniz 236 ml'lik şişede sunulan temizleme jeli, günlük cilt bakım rutininizde vazgeçilmeziniz olacak!

12. Tam bir fiyat performans ürünü: Huawei Freebuds SE 2 Beyaz Kulak İçi Kulaklık

Müzik dinlemeyi keyifli ve sorunsuz hale getiren Huawei Freebuds SE 2 Beyaz Kulaklık, 40 saate kadar pil ömrü ve sadece 3,8 g ağırlığıyla hem hafif hem de konforlu bir müzik dinleme yaşatıyor. IP54 su ve toz koruması ile spor sırasında ya da doğada sorunsuzca takılabilen beyaz renkli kulaklığın güçlü Bluetooth 5.3 bağlantısı ile ses ve görüntü senkronizasyonu kesintisiz bir uyumla ilerler. Uzun zamandır çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan Huawei Freebuds SE 2, Prime Day indirimleriyle çok daha hesaplı bir fiyatta. Bu indirim kaçmaz!

13. Hem iOS hem de Android ile uyumlu: Huawei Watch GT4 46mm Siyah Akıllı Saat

Huawei Watch GT4 46mm Siyah Akıllı Saat, ince çerçevesi ve yüksek ekran-gövde oranı ile şıklığı ve işlevselliği bir araya getirir. 14 güne kadar pil ömrü, bağımsız müzik çalma desteği ve 25.000'den fazla saat arayüzü ile her gün yeni bir deneyim yaşayabileceğiniz siyah renkli akıllı saatin aynı zamanda HUAWEI TruSeen 5.5+ teknolojisi ile kalori tüketiminizi anlık olarak takip edebilir ve gününüzü verimli bir şekilde geçirebilirsiniz.

14. Televizyon keyfiniz hiç bitmesin diye: Onvo 32'' HD Ready Android 13 Siyah Smart Led TV

Evde sinema keyfini veren Onvo'nun 32 inçlik HD Ready Android 13 Smart LED TV'si 1366x768 çözünürlüğü ve LED görüntü teknolojisi ile net ve canlı görüntüler veriyor. Dahili HD uydu alıcısı ile favori kanallarınıza seri bir şekilde erişebilir, Android 13 işletim sistemi ve 4 çekirdekli işlemcisiyle akıcı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Enerji Sınıfı F olan televizyonun şık siyah rengi ve kompakt boyutlarıyla evinizin her köşesinde rahatça kullanabililirsiniz.

15. Saçlarınızla harikalar yaratmak artık zor değil: Babyliss Rose Quartz Conical Wand Saç Maşası

Zahmetsiz ve hızlıca kusursuz bukleler elde edebileceğiniz BaByliss Rose Quartz Conical Wand Saç Maşası, profesyonel kalitedeki kuvars-seramik kaplamalı konik maşası ile doğal bukleler ve pürüzsüz bir bitiriş yapar. Ekstra uzun 25-13mm gövdesi ile uzun saçları bile çabucak kıvırabilirsiniz. 160-210°C arası 6 ısı ayarı ve Advanced Ceramics ısıtma sistemi ile 40 saniyede uygulamaya hazır hale gelen 60 dakika sonunda otomatik kapanma özelliği ile güvenliği ön planda tutarken saçlarınıza şekil vermenize imkan veriyor.

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